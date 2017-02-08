Депутат Госдумы: выплаты шахтерам Гуково проходят согласно «дорожной карте»

Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM



Депутат Госдумы РФ от Ростовской области Максим Щаблыкин прокомментировал ситуацию по погашению долгов перед шахтерами. Он отметил, что процесс происходит согласно «дорожной карте». По его словам, полностью погасить долги перед горняками предполагается до 1 июля текущего года, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Выплаты будут происходить в соответствии с законодательством. Так, определено два варианта решения проблемы. Это привлечение заемных средств и реализация имущества «Кингкоула».

"Выплата долгов шахтерам — безусловный приоритет работы облправительства, и предмет особого внимания властей федерального уровня. Сумма уже произведенных выплат приближается к 50%, также оказывается целый спектр мер социальной поддержки работникам компании: от обеспечения углем и выплаты пособий до трудоустройства», — отметил Щаблыкин.

Депутат считает, что сейчас главное — объяснить людям, что вопрос их решается и будет решен обязательно.

«Нельзя допустить социальной нестабильности в Гуково на фоне подстрекания обманутых жителей. Шахтерами действительно тяжело, им нужны средства к существованию, но путем шантажа властей со стороны некоторых, особо «инициативных» граждан, проблему не решить. Конечно, хотелось бы закрыть эту тему быстрей, но есть определенные процедуры, правовые механизмы, которые необходимо осуществить», — заключил парламентарий.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, выплаты горнякам пока приостановлены. Сейчас идет работа над списками для продолжения выплат в феврале. На сегодняшний день проводится сверка счетов между корпорацией и конкурсными управляющими предприятий, входящих в состав обанкротившейся компании. Частично погашены долги перед работниками «Замчаловского антрацита», «Горного проходчика», «Ростовгормаша» и «Алмазной». С августа 2016 года по февраль 2017 года им было перечислено более 118 млн рублей. Общая сумма долга составляла около 320 млн рублей.

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