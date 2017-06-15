Краснодар, 15 июня, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В международном аэропорту Краснодара самолёты будут отправляться с новой взлётно-посадочной полосы. Сегодня, 15 июня, объект был торжественно открыт, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ждать важного для региона события пришлось почти четыре года.

Admkrai.krasnodar.ru Взлётно-посадочная полоса в аэропорту Краснодара

Бетонное покрытие новой «взлётки», длина которой составляет 3 км, а ширина — 60 метров, соответствует всем нормам и требованиям. В ходе реконструкции были отремонтированы рулежные дорожки, заменены инженерные сети, светосигнальное оборудование и другие элементы инфраструктуры. Инвестиции в проект составили 4,6 млрд рублей.

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Как подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, теперь Краснодар станет ещё доступнее для жителей России.

«Аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов. Уверен, это даст дополнительные возможности для дальнейшего развития экономики всего края, позволит развивать контакты с бизнесом из других регионов и из-за рубежа, быть городу динамичнее и активнее», — добавил глава региона.

Следующий шаг — создать в Краснодаре новый мультимодальный центр, что позволить значительно сэкономить время при посадке и при взлёте.

«Благодаря расположению аэровокзального комплекса вблизи взлётно-посадочной полосы пассажирам не придётся ехать дополнительные 10−15 минут для посадки в самолёт и по прибытии в аэропорт», — добавил губернатор.

Напомним, ремонт взлетно-посадочной полосы начался ещё в 2013 году, однако из-за несогласованности в действиях заказчика и подрядчика работы велись с сильным отставанием от графика.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня прошло своеобразное тестирование новой взлётно-посадочной полосы— сотрудники воздушной гавани устроили забег на дистанцию длиной 500 м.

С начала 2017 года пассажиропоток в международном аэропорту Краснордара вырос на 14%.