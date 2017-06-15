Анадырь, 15 июня, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Читайте также: Цены на бензин на Камчатке выше, чем в США и в среднем по России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автозаправка

На 0,23% дороже стал дизель в Сахалинской области, на 0,15% — в Приамурье и Приморье. В итоге цены на этот вид автомобильного топлива в регионах Дальнего Востока таковы: 51,5 рубля на Чукотке, 51,4 — в Якутии, 46,19 — на Камчатке, порядка 45 рублей — на Сахалине и Колыме и чуть более 40 рублей — в Еврейской автономии, Приморском крае и Амурской области.

Цены на остальные виды автомобильного топлива на прошлой неделе не изменились. Больше всех за бензин по-прежнему платят жители Чукотки (Аи-92 — 51,5 рубля, АИ-95 — 56), затем идёт Якутия с ценами на автомобильное топливо 50,67 и 51,73 рубля соответственно. В остальных регионах стоимость АИ-92 пока не перешагнула даже отметку в 45 рублей и составляет на Камчатке и в Магаданской области 44,4 и 44,2 рубля соответственно, на Сахалине — 42,39 рубля, в Еврейской автономии и Приморье — порядка 39 рублей. Самый дешёвый бензин на Дальнем Востоке — в Хабаровском крае и Амурской области (около 38,5 рубля). Цены на АИ-95 в дальневосточных регионах выше на 2−3 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, отметку в 50 рублей за литр цена на бензин на Чукотке перешагнула в феврале 2017 года. По апрельским данным, стоимость АИ-95 в дальневосточных регионах составляла: в Хабаровске и Благовещенске — 40,29 рубля и 40,30 рубля соответственно, в Биробиджане — 40,48 рубля, во Владивостоке — 40,86 рубля, в Южно-Сахалинске — 45,59 рубля, Петропавловске-Камчатском 46,54 рубля, Магадане — 48,06 рубля, Якутске — 49,87 рубля, Анадыре — 56 рублей.

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