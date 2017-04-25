Цены на бензин на Камчатке выше, чем в США и в среднем по России

Петропавловск-Камчатский, , 06:19 — REGNUM Цены на бензин на Камчатке, как выяснилось, давно превышают стоимость топлива в США. Агентство Bloomberg накануне опубликовало свое исследование, из которого следует, что литр бензина американцы покупают за 68 центов. Это примерно 38 рублей. Такова и средняя цена бензина по России. На Камчатке же топливо стоит на 6 рублей дороже, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас литр самой популярной марки бензина у автомобилистов на Камчатке — Аи-92, стоит 43 рубля 90 копеек. По среднему показателю по стране стоимость топлива в регионе одна из самых высоких в стране.

«Удивляться здесь, конечно, не чему. У нас цены всегда выше, чем даже в соседнем Приморском крае, не говоря уже о США. В основном это связано с трудностями доставки топлива — только морем», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в одной из топливных компаний региона.

Там напомнили, что на Камчатке сейчас ищут пути снижения цен. В частности, в апреле, они уже упали на 50 копеек после очередного повышения. Снижение произошло впервые в современной истории и стало возможным благодаря тому, что ряд топливных компаний смогли найти отдельную перевалочную базу.

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«Я не удивлен такой разницей в цене. Ничего странного здесь не вижу. Мы, к сожалению, уже привыкаем к таким ценникам и даже на акции протеста не выходим. Как будто-то так и надо.», — сказал корреспонденту ИА REGNUM водитель такси Андрей Геврельд на одной из АЗС Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2017 года средние цены на бензин в Российской Федерации оказались выше, чем в США. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Bloomberg. По данным агентства, по состоянию на 19 марта текущего года галлон (3,79 литра) бензина в США стоил $2,57, в России — $2,58. В случае измерения бензина в литрах, его стоимость будет одинаковой — $0,68 (38 рублей).

Согласно данным Росстата, самые низкие цены на АИ-95 установлены в Хабаровске и Благовещенске — 40,29 рубля и 40,30 рубля соответственно. За среднюю планку по ДФО перескочили цены на АИ-95 в Южно-Сахалинске (45,59 рубля), Петропавловске-Камчатском (46,54 рубля), Магадане (48,06 рубля), Якутске (49,87 рубля) и Анадыре (56 рублей).