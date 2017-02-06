На Чукотке средняя цена бензина перешагнула отметку в 50 рублей за литр

Анадырь, , 05:39 — REGNUM Жители Анадыря, Якутска, Петропавловска-Камчатска, Магадана и Южно-Сахалинска по-прежнему платят больше всех в России за бензин. В столице Чукотского автономного округа АИ-92 и дизтопливо стоит уже 51,5 рубля, АИ — 95 — 56 рублей. Второе место — у Якутска, где цена литра автомобильного топлива составляет уже 48,5−49,5 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Росстата на 30 января.

Читайте также: На Чукотке торгуют самым дорогим бензином в России

По-прежнему дорого заправляться в Магадане (АИ-92 —45 рублей, АИ-95 — 47,5, дизтопливо — 45,8), Петропавловске-Камчатском (43,9 — 45,8 рублей за литр топлива), Южно-Сахалинске (41,3−43,5 рубля).

Жители остальных дальневосточных регионов платят в среднем менее 40 рублей за литр бензина. Почти одинаково стоит автомобильное топливо во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане и Благовещенске — 38−41 рубль.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад цены на автомобильное топливо в дальневосточных регионах были на пару рублей ниже, и дороже 50 рублей на Чукотке стоил только АИ-95. Второе место по дороговизне топлива тогда занимала Магаданская область, а Якутия была на третьем.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах Дальнего Востока самый дорогой бензин в России