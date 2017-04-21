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Дешёвый бензин в дорогом ДФО: Амурская область, ЕАО и Приморье

Экономика

Цена топлива в Анадыре на 15,7 рублей выше, чем за литр в Благовещенске

Владивосток, 21 апреля 2017, 04:32 — REGNUM  Регионы Дальнего Востока вновь отличились самыми высокими ценами на автомобильный бензин. Средняя стоимость АИ-95 по стране составляет 39,38 рублей, в субъектах ДФО — 42,30 рубля. Чукотский автономный округ, к примеру, значительно перевалил эту отметку, здесь стоимость доходит до 56 рублей. Таких цен по России больше нет нигде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным Росстата, самые низкие цены на АИ-75 установлены в Хабаровске и Благовещенске — 40,29 рублей и 40,30 рублей соответственно. АИ-92 в Благовещенске стоит 38,22 рублей, дизельное топливо 39,36 рублей.

Ниже средней планки по Дальнему Востоку стоимость АИ-95 в Биробиджане и Владивостоке. Так, в столице Еврейской автономной области литр АИ-95 продают по 40,48 рублей, АИ-92 — по 38,35 рублей, дизельное топливо — 39,24 рублей. В столице Приморского края АИ-95 стоит 40,86 рублей, АИ-92 — 39,05 рублей, дизельное топливо — 39,50 рублей.

За среднюю планку по ДФО перескочили цены на АИ-95 в Южно-Сахалинске (45,59 рублей), Петропавловске-Камчатском (46,54 рублей), Магадане (48,06 рублей), Якутске (49,87 рублей) и Анадыре (56 рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте среди 10 регионов с самыми высокими ценами на автомобильный бензин АИ-95 оказались пять субъектов Дальнего Востока, они заняли первые пять строчек рейтинга. Анадырь — 56 рублей за литр, Якутск — 49,77 рублей, Магадан — 48,06 рублей, Петропавловск-Камчатский — 46,73 рублей, Южно-Сахалинск — 45,59 рублей.

Рост цен на автомобильный бензин по России наблюдается на протяжении последних нескольких месяцев.

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