Астана, 12 июня, 2017, 14:15 — ИА Регнум. В начале года простаивало 72 предприятий, запущенных в рамках «Карты индустриализации». Из них сейчас вновь запущено порядка 90%. Об этом проинформировал министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек сегодня, 12 июня, на отчетной встрече с населением.

Ken and Nyetta Астана, Казахстан

В частности, он дал следующий расклад: «На сегодняшний день из этих 72 предприятий 19 работают стабильно, то есть загрузка более 50 процентов. Мы видим, что шесть-семь предприятий мы, возможно, не сможем запустить. Остальные предприятия находятся на различных стадиях — 20−30−40 процентов загрузки. Есть перспективы, и поручение Президента было до конца года как минимум 50 процентов этих предприятий оживить. Мы видим, что мы сможем исполнить это поручение», — сообщил Женис Касымбек.

Он также рассказал и о причинах простоя этих предприятий: «Проблемы у этих предприятий были абсолютно разные: кто-то попал на период изменения курса во время девальвации, у кого-то изменилась конъюнктура рынка, кто-то брал кредиты до обесценения тенге в валюте, то есть много различных причин было».

Что касается мер по оживлению слабо загруженных предприятий, то Женисом Касымбеком озвучена следующая информация:«Мы подписали трехстороннее соглашение с областными акиматами, самими хозяевами предприятий и оказываем существенную поддержку, стараемся обеспечить стабильную работу этих предприятий. Думаю, что до конца этого года более 50% этих предприятий будут стабильно работать».

Он также рассказал, что в 2016 году в рамках Карты индустриализации заработало 130 проектов. Объем инвестиций — 878 миллиардов тенге (158,77 миллиардов рублей). В целом, запущенные по Карте индустриализации предприятия за 2016 год произвели продукцию на 2,2 триллиона тенге (397,83 миллиарда рублей), из них 1,4 триллиона тенге (253,16 миллиардов рублей) приходятся на обрабатывающую промышленность. В текущем году запущено свыше 100 проектов на общую сумму в 700 миллиардов тенге (126,58 миллиардов рублей) и в этой связи до конца года планируется 2,5% рост обрабатывающей промышленности.

Напомним, за 2010−2016 годы введено 1 028 проектов, из которых 80% — новые производства, 20% — модернизация, расширение. Предприятия создали порядка 97 тысяч постоянных рабочих мест, Общий объем инвестиций составил 4,7 триллионов тенге (примерно 850 миллиардов рублей). Произведено продукции на 7,7 триллионов тенге (1,39 миллиардов рублей). Стоит отметить, что 97% или 995 проектов — это проекты частного бизнеса.

В целом, по итогам 2016 года Женис Касымбек рассказал, что, несмотря на кризис, благодаря индустриальной политике государства промышленное производство выросло на 0,7%. В частности, рост в цветной металлургии составил 8,5%, в черной металлургии 3,3%, в фармацевтике 2,5%, а в электротехнике рост составил 2,5%. Вследствие снижения спроса со стороны потребителей, а также снижения спроса со стороны производственных компаний по ремонтным услугам, наблюдается понижение производства в машиностроительстве на 15%.

Он также привел цифры и по текущему году. В частности, по итогам первых четырех месяцев 2017 года объем промышленного производства вырос на 7,1%. Наибольший рост показала фармацевтическая промышленность — она выросла на 49,7%. Горная промышленность подросла на 6,8%, цветная металлургия на 7,9%, черная металлургия на 9,3%. Какие именно отрасли просели для получения общей цифры в 7,1% Женис Касымбек не прояснил.

Далее он остановился на ключевых направлениях деятельности министерства по инвестициям и развитию в текущем году. В частности, большое внимание будет уделено трансформации с применением передовых информационно-коммуникационных технологий промышленности в рамках «Индустриализация 4.0». Министерством уже создана проектная группа «Базовая индустриализация отдельных сфер обрабатывающей и горной промышленности». На первых порах стоит задача по пониманию самой технологии Индустриализации 4.0 и выделения ее основ. Эта работа ведется с изучением международного опыта совместно с такими компаниями как Frauenhoffer (Германия) и Business Sweden (Швеция).

«В последующем, на основе полученных результатов мы планируем определить 3−4 сектора промышленности, на которых надо сконцентрироваться в первую очередь. Для каждого сектора будет определен специфичный набор стимулирующих мер поддержки, перечень стандартов, которые необходимо разработать и т.д. В этом году по итогам анализа будут отобраны 7−10 пилотных предприятий для внедрения передовых цифровых технологий с целью достижения демонстрационного эффекта. Определим новые индустриальные ниши, возникающие в связи с развитием и внедрением цифровых технологий отечественными предприятиями. Вместе с этим, параллельно усилим работу с нашими системообразующими предприятиями по внедрению цифровых технологий. Итогом данной работы в текущем году станет выработка пакета системных мер (законодательные изменения, стандартизация, и другое), а также инструментов господдержки цифровизации промышленности. Все указанные меры будут закреплены в Комплексном плане по технологической модернизации базовых секторов до 2025 года, принятие которого планируется в декабре 2017 года», — сообщается в докладе Жениса Касымбека.

Следующим ключевым направлением, по словам министра по инвестициям и развитию Казахстана, является привлечение инвестиций. В частности, по итогам 2016 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос на 40% и составил 20,6 миллиардов долларов США (в 2015 г. — 14,7 миллиардов долларов). Отмечается, что министерством продолжается работа в рамках совершенствования инвестиционного климата страны в соответствии со стандартами ОЭСР.

Внедрен принцип «одного окна» для всех инвесторов, с помощью которого можно получить свыше 300 госуслуг — сервис пользуется высоким спросом — по итогам 2016 года получено свыше 5500 обращений и оказано порядка 8000 государственных услуг. Через действующий Инвестиционного омбудсмена поступило более 50 новых обращений иностранных и отечественных инвесторов, из них 6 обращений решены в пользу инвесторов (ТОО «Тойота Мотор Казахстан», ТОО «СиЭйчСи», «ALSTOM» Kazakhstan, ТОО «Изоплюс Центральная Азия», ТОО «Алдар Евроазия» и Кока-Кола Казахстан).

«На региональном уровне созданы Советы по привлечению инвестиций под руководством акимов областей. Сейчас по поручению Главы государства мы начали работу по переформатированию системы привлечения инвестиций. Здесь перед Министерством стоит ряд конкретных задач. До конца июня текущего года будет разработана Национальная стратегия по привлечению инвестиций. Для этой работы мы привлекли экспертов Всемирного банка. На базе АО «Kaznex Invest» создано АО «НК «КazakhInvest», которая будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми ТНК и крупными инвесторами от имени Правительства Казахстана. До конца июня текущего года в тестовом режиме будет запущена информационно-мониторинговая система «Follow-up». Для всех ответственных за работу с инвесторами будут созданы специальные виртуальные кабинеты», — отмечается в докладе Жениса Касымбека.

Еще одним направлением деятельности министерства по инвестициям и развитию Казахстана является продвижение экспорта. Женис Касымбек проинформировал, что Казахстан экспортирует более 1000 товарных позиций в 123 страны. За 2016 год экспорт в обрабатывающей промышленности снизился на 8% и составил 12,9 миллиардов долларов США. В частности, из-за падения мировых цен некоторое снижение произошло в таких отраслях, как химия — 21%, (705,8 миллионов долларов США) и минеральные продукты — нефтепереработка снизилась на 35% (754,9 миллионов долларов США).

«Например, меди мы экспортировали больше на 48 тысяч тонн, что на 13% больше в натуральном выражении, однако в деньгах экспортная выручка снизилась на 95 миллионов долларов, экспорт алюминия в физическом объеме вырос на 15 тысяч тонн, однако в стоимостном выражении снизился более чем на 32,5 миллионов долларов США (Экспортные цены на катодную медь в среднем снизились на 879 долларов, на алюминий на 284 долларов). В этой связи была усилена работа по содействию нашим экспортерам, путем реализации договоренностей по выходу на рынки России, Китая, Ирана, Турции и стран Европейского союза, организации торговых миссий, финансирования экспортных сделок, возмещения затрат. В результате, увеличиваем экспорт готовой продукции, такой как: электротехника (+12%, до 187,7 миллионов долларов США), готовые металлические изделия (+26%, до 171 миллионов долларов США) и др. Для усиления данной работы в текущем году создан и функционирует Национальный совет по экспорту при Правительстве РК и на базе КазЭкспортГарант — специализированная национальная компания «KAZAKH EXPORT» — пояснил Женис Касымбек.

По направлению «Развитие инновации» по данным Жениса Касымбека в 2016 году заключено 66 договоров о предоставлении инновационных грантов на общую сумму 1,9 миллиардов тенге (343,58 миллионов рублей). Проведен анализ уровня технологической готовности 765 предприятий. Определены 12 наиболее приоритетных ключевых технологий. Обеспечена реализация 15 проектов по трансферту технологий и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. По 85 технологическим запросам и предложениям оказаны услуги международных центров трансферта технологий.

«В 2016 году при содействии Международного центра трансфера технологий начали реализацию 15 проектов по трансферу зарубежных технологий в Казахстан. По результатам отбора 4-м проектам выданы инновационные гранты на общую сумму 800 миллионов тенге (144,67 миллионов рублей). В 2017 году в рамках реализации Послания Главы государства мы планируем реализовать 2 пилотных проекта данного Центра», — доложил он.

В сфере технологического регулирования и метрологии министерство по инвестициям и развитию Казахстана провело следующую работу: разработан проект Закона РК «О стандартизации»; утверждено 40 технических регламентов ЕАЭС, из которых 35 вступили в силу; разработано 747 национальных стандартов; ведется секретариат 6 межгосударственных технических комитетов по стандартизации.

«Кроме того, Казахстан одним из первых среди стран среднеазиатского региона доказал соответствие 58 измерительных данных международным стандартам (масса, твердость, температура, время и частота, длина, измерения рН), тогда как по сравнению на 2014 год — 29. Это позволило признать казахстанские результаты измерений и обеспечить их прослеживаемость на международном уровне», — добавил Женис Касымбек.

В сфере геологии и недропользования основное достижение — разработка проекта Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Проект в настоящее время находится на рассмотрении в рабочей группе, и до конца текущего года планируется его принятие. В частности, проект Кодекса предусматривает:

Открытый доступ к геологической информации путем создания национальной базы данных;

Введение в рамках специальной части Кодекса отдельных положений для твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья, общераспространенных полезных ископаемых и т.д.

Определение четких границ недропользования (законодательное отделение первичной переработки от операций по недропользованию);

Радикальное сокращение различных процедур, заключений и экспертиз на стадии заключения контракта (экспертиза только в части экологической и промышленной безопасности);

Усиление положений по ликвидации месторождений для обеспечения экологической безопасности страны при закрытии рудников;

Предусмотрение гарантии стабильности для действующих контрактов на недропользование;

Одновременное совершенствование смежного законодательства, направленное на обеспечение реализации вышеуказанных подходов, включая в сфере земельных отношений, экологии, налогообложения и др.

В рамках развития транзитно-транспортного потенциала по данным Жениса Касымбека в 2016 году объем услуг в сфере транспорта вырос на 3,8%. Выросли в 2 раза транзитные контейнерные перевозки в направлении Китай-Европа-Китай — если в 2015 году их объем составлял 47,3 тысяч, то в 2016 году они составили 104,5 тысяч контейнеров. Увеличилась и доля отечественных грузоперевозчиков на международном рынке — в 2016 году объем вырос на 46,4%, при этом в 2015 году рост составлял 42,3%.

«В октябре 2016 года завершено строительство инфраструктурных объектов сухого порта в СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота». С 29 июля по 31 декабря 2015 года обработано — 14 468 ДФЭ. За 2016 год обработано 87 тысяч ДФЭ. Ведутся работы по увеличению обработки грузов. Кроме того, ведется работа по развитию ТЛЦ в регионах Казахстана, строительство (приобретение) терминалов в морских и сухих портах Ляньюнган (ШОС, Китай), Бандер-Аббас (Иран), Клайпеда (Литва). По поручению Главы государства продолжается работа по увеличению контейнерных перевозок к 2020 году до 2 миллионов контейнеров, (доходы от транзитных перевозок планируется увеличить до 4 миллиардов долларов в год). Так, в 2017 году ожидается дальнейшее увеличение количества контейнеров до 320 тысяч единиц, из них по направлению Китай-Европа-Китай — до 165 тысяч контейнеров (по территории Казахстана проходят порядка 100 контейнерных поездов по 11 направлениям)», — отмечается в докладе министра по инвестициям и развитию.

По сведениям Жениса Касымбека, в рамках реализации программы «Нұрлы жол» в 2016 году сдана в эксплуатацию железнодорожная линия «Боржакты — Ерсай» (14 км), соединившая новый паромный комплекс в порту Курык с железнодорожной магистралью. Также, реализован запуск железнодорожного паромного терминала в порту Курык, где с начала 2017 года обработано 65 тысяч тонн грузов. В целом, улучшение казахстанской логистики позволило стране подняться сразу на 11 пунктов и занять 77-е место в международном рейтинге эффективности логистики. Тем не менее работы продолжаются. В частности, продолжается реализация проекта по строительству вторых путей на железнодорожном участке Алматы — Шу протяженностью 112 км. — в 2016 году из них построено 53 км. Продолжается и реализация второй фазы строительства порта Курык — автомобильного перехода. При завершении проекта пропускная способность морских портов Казахстана будет доведена до 26 миллионов тонн. В целях развития пассажирских перевозок в прошлом году были запущены 4 новых ж/д маршрута — Кызылорда-Жезказган, Астана-Павлодар, Алматы-Астана (Тальго), Алматы-Шымкент (Тальго).

В сфере гражданской авиации по сведениям министерства в 2016 году количество транзитных авиапассажиров увеличилось с 250 тысяч до 478 тысяч. В 2017 году планируется 600 тысяч. Отмечается, что это основные потоки через Казахстан из Азии в Европу и в обратном направлении.

По развитию автодорожной отрасли приведены следующие данные:

в рамках программы «Нұрлы жол» в 2016 году завершены работы на 920 км автодорог республиканского значения, и открыто движение на 767 км;

в 2017 году за счет выделенных средств будут продолжены работы на 7 переходящих проектах, где по итогам года планируется завершить работы на 602 км. Это прроекты автодорог Астана-Караганда, Центр-Восток, Бейнеу-Актау, Центр-Запад, Капшагай-Талдыкорган, Астана — Петропавловск и Уральск-Каменка;

планируется начать 15 новых проектов общей протяженностью 3,2 тысяч км, из них за счет средств МФИ будут начаты 9 проектов общей протяженностью 2,5 тыс. км;

в целом в текущем году работы будут вестись на 4,4 тыс. км. дорог;

в 2017 году планируется запустить систему взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хорогос протяженностью 469 км;

к 2020 году планируется внедрение платности на 6 тыс. км автодорог с ежегодными сборами 30 млрд. тенге;

планируется запустить 50 объектов сервиса и модернизировать 800 действующих объектов, соответствующих международным стандартам.

И последнее направление деятельности министерства — развитие строительства и ЖКХ. Хоть отрасль и передана ведомству только в начале 2017 года, Женис Касымбек озвучил ряд показателей прошлого года. В частности, Индекс физического объема общей площади ввода жилья в 2016 году составил 118%. Введено 10миллионов кв. метров, это порядка 90 тысяч жилищ. Инвестиции увеличились с 740 миллиардов тенге в 2015 году (133,82 миллиардов рублей) до 830 миллиардов тенге (150,09 миллиардов рублей) в 2016 году.

«Проводимые реформы позволили сократить для предпринимателей количество разрешительных процедур с 25 до 8 и срок получения разрешения на строительство — с 3-х до 1 месяца. По данному показателю в рейтинге Всемирного Банка Казахстан за 2 года поднялся с 152 на 22 место. В целях концентрации всех ресурсов в сфере жилищного строительства принята Единая программа «Нұрлы жер», в рамках которой будет построено 1,5 миллиона жилищ, в том числе 100 тысяч — в 2017 году. Одной из основных задач программы является переход с прямого финансирования строительства жилья на внебюджетное. Упор будет сделан на развитие рыночных отношений путем стимулирования частных застройщиков, а также развитие системы жилстройсбережений», — сказал в заключении Женис Касымбек.

Напомним, на прошлой неделе министр по инвестициям Женис Касымбек доложил на заседании правительства Республики Казахстан о ситуации со специальными экономическими и индустриальными зонами.

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