Брюссель, 6 июня, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Полиция Бельгии задержала 12 подозреваемых в причастности к взрывам в Брюсселе в марте 2016 года, 6 июня сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Publicdomainpictures.net Арест

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Полиция провела серию обысков в домах задержанных. В прокуратуре Бельгии не прокомментировали задержание подозреваемых. Детальная информация о прошедшей антитеррористической операции пока не доступна.

Напомним, 22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя прогремела два взрыва. Позднее в тот же день в метрополитене прогремел еще один взрыв. В результате атаки террористов погибли 32 человека, еще 300 получили ранения.

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Ответственность за серию взрывов в столице Бельгии взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).