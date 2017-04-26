В Испании задержаны подозреваемые в причастности к терактам в Брюсселе
Испанскими правоохранителями в ходе серии рейдов задержаны девять человек
Мадрид, 26 апреля 2017, 01:57 — REGNUM Правоохранительные органы Испании задержали девять человек по подозрению в причастности к терактами в Брюсселе, передаёт телеканал Sky News.Сообщается, что среди задержанных — восемь марокканцев и один гражданин Испании. Большинство задержанных ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков.
Задержания, как уточняется, были проведены в ходе серии рейдов в пяти городах страны.
Напомним, 22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. Ещё один взрыв произошёл на станции метро «Мальбек». Жертвами атаки стали 35 человек, ещё более 300 получили ранения.
Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Взрывы в Брюсселе
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