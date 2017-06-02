Волгоград, 2 июня, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В Волгограде растёт количество автобусов большой вместимости. В 2017 году муниципальный парк пополнится ещё 25 единицами транспорта. Аукцион на поставку новых вместительных автобусов администрация города намерена объявить уже на следующей неделе, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Как уточнили в мэрии областного центра, соответствующая конкурсная документация уже подготовлена.

Volgadmin.ru Троллейбусы

Ранее по теме: После отмены маршруток в Волгограде закрытие коснётся и троллейбусов

Власти отмечают, что «этот подвижной состав выйдет на наиболее востребованные муниципальные маршруты, что позволит создать тот уровень обслуживания пассажиров, которого они достойны». Как и пассажирский автотранспорт на опорных направлениях, автобусы, согласно заявленным требованиям, должны быть подключены к ГЛОНАСС и оборудованы системами обогрева и кондиционирования воздуха в салоне.

Предполагается, что этими автобусами будут усилены существующие троллейбусные маршруты, однако какие именно — пока не известно, пишет издание V.1. При этом отмечается, что автобусы гораздо дешевле троллейбусов, поэтому можно прогнозировать в дальнейшем полное замещение автобусами троллейбусных маршрутов Волгограда.

Горожане уверены, что автобусы постепенно изживут «рогатых». Приоритет автобусам отдаётся не только при закупке, но и на дороге. Так, пассажирка Ирина Степнова рассказала, что в Волгограде троллейбусам «приказали» пропускать автобусы.

«Едем вчера на троллейбусе домой, вдруг нам сигналит автобус, и наш транспорт начинает его пропускать, тормозить. Автобус вперед нас подъезжает к остановке и увозит людей. Мы, пассажиры, спрашиваем у кондуктора, что это сейчас было, а она отвечает нам, что водителям троллейбусов приказали пропускать автобусы», — сообщила Ирина Степнова.

Читайте также: Власти уверены: Новая транспортная схема удовлетворит волгоградцев

Судебное противостояние по делу о маршрутках: УФАС vs мэрия Волгограда

«Всё идет к тому, что троллейбусы уберут полностью вот и всё. И мы будем снабжать Питер поездками в автобусах», — уверен Андрей В.

«Ехал сегодня в 77 (автобус — прим. ИА REGNUM ), кондиционер не работает, водила гоняет и подрезает другие автобусы. Это те же маршрутки, только большие и принадлежат большой питерской конторе», — делится Кирилл Е.

Ранее по теме:Депутаты на себе испробовали прелести общественного транспорта Волгограда

Волгоградцы сполна оценили «эффект» от отмены маршруток

Транспортная реформа по-волгоградски: бойкоты, петиции, перформансы

Лихачество на дороге, а также не достаточно широкая проезжая часть и внушительные габариты городского транспорта, приводят и к авариям. Так, буквально вчера, 1 июня, в Центральном районе Волгограда столкнулись пассажирский автобус №65 и троллейбус №12. ДТП произошло в утренний час пик на улице Комсомольской. Водитель автобуса «ЛиАЗ» компании «Волгоградский автобусный парк», при подъезде к остановке не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся со стоящим на остановке троллейбусом. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения, у автобуса выбиты стёкла, пострадала пассажирка.

Добавим, что за последние три года это пополнение автобусного парка муниципального предприятия «ВПАТП-7» станет четвёртым: в 2015—2016 годах при поддержке федерального и регионального бюджетов «ВПАТП-7» получило 84 современных комфортабельных автобуса большой вместимости. Еще 20 единиц транспорта были поставлены предприятию в мае 2017 года. Кроме того, в 2017 году перевозчик в рамках муниципально-частного партнерства поставил Волгограду ещё 164 новых автобуса большой вместимости, подключенных к ГЛОНАСС и оборудованных системой климат-контроля.

Растёт в Волгограде и парк автобусов средней вместимости. Весной на наиболее востребованные маршруты, такие как №№59, 88, 6к и 89, вышло более 60 комфортабельных автобусов. Ещё 45 единиц такого же транспорта с 10 мая начали обслуживание четырёх вспомогательных маршрутов в рамках муниципального контракта. С 1 июня дополнительные 20 автобусов средней вместимости вышли на улицы Волгограда. Они будут курсировать по двум вспомогательным маршрутам №31к и №98.

А вот парк троллейбусов таким пополнение похвастаться не может. Напротив, здесь идут планомерные сокращения. Так, в апреле был закрыт маршрут № 18в Кировском районе областного центра. Еще через месяц — в середине мая троллейбусы перестали курсировать по популярным у волгоградцев маршрутам №1, 8 и 8а. Их заменили «продленные» троллейбусные маршруты № 12. Кроме того, с 1 июня сократилось количество единиц транспорта на троллейбусном маршруте №10, а депо №1 в Дзержинском районе перестало выпускать на линию подвижной состав. Теперь создан единый центр управления троллейбусными пассажирскими перевозками. Он образован на базе е троллейбусного депо № 4 в Краснооктябрьском районе Волгограда.