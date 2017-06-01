Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, определяющее условия обращения с отходами после начала работы региональных операторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко заключили соглашение

«Мы долго шли к этому соглашению. Помню наш с вами разговор, когда мы четко понимали, что обращение с отходами, это тема, которую мы должны решать совместно», — сказал глава Ленобласти.

Он отметил, что подписывая это соглашение, Ленобласть подтверждает намерения синхронизировать усилия по поддержанию благоприятной экологической обстановки, планы по развитию производств, направленных на сортировку и переработку отходов.

«Ни область, ни город не заинтересованы в накоплении гор мусора. Гораздо выгоднее и безопаснее, используя современные технологии, эффективно перерабатывать отходы во вторичное сырье», — сказал Александр Дрозденко.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Александр Дрозденко на ПМЭФ-2017

«В настоящее время мы совместно работаем над созданием двух новых полигонов на территории Кировского и Тосненского районов. Подписанное соглашение позволит решить проблему синхронизации территориальных схем обращения с отходами. Создание объектов по обезвреживанию отходов — наиболее перспективная модель взаимодействия. Объединив усилия на старте, мы сможем быстрее достичь желаемого результата», — в свою очередь отметил Георгий Полтавченко.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Георгий Полтавченко на ПМЭФ-2017

По словам Александра Дрозденко, город и область сегодня партнеры не только в области экономики, торговли, транспорта, строительства, но и экологии. «Самый главный вывод, который можно сделать за последние годы, что мы работаем, как надежные партнеры и добрые друзья. Именно от вас идет дух добрососедства», — поблагодарил Дрозденко губернатора Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, Георгий Полтавченко 26 апреля сообщил, что вывоз отходов на полигон «Новоселки» в черте Санкт-Петербурга может прекратиться уже с осени. «А всё остальное будем вывозить на два полигона в Ленинградской области, каждый порядка 177 гектар, достаточно ёмкие территории, на которых можно будет обустраивать полигоны», — сказал Полтавченко, выступая в Заксобрании Петербурга.

Требование об определении регионального оператора, напомним, изложено в федеральном законодательстве. Все субъекты РФ должны заключить соответствующие соглашения к 1 мая 2018 года. Полномочия оператора ограничиваются границами одного региона, что в случае Санкт-Петербурга делает невозможным вывоз отходов на территорию Ленинградской области.

Заключенное в ходе форума соглашение устраняет эту проблему и позволяет будущему петербургскому оператору вывозить городские отходы на полигоны области. Объем вывозимого из Петербурга мусора оценивается более чем в 1 млн тонн ежегодно.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее предложил ужесточить ответственность за незаконный вывоз и складирование твердых бытовых отходов. Кроме того, он предложил изменить схему оплаты за их вывоз, при которой граждане будут оплачивать услуги по утилизации мусора полигонам, а те будут рассчитываться с транспортными компаниями. Такая система позволит мотивировать перевозчиков довозить отходы до санкционированных полигонов, а не сваливать на незаконных свалках.

Александр Дрозденко также пообещал, что до конца 2017 года будут обследованы все крупные полигоны отходов в Ленобласти. Также глава региона выражал надежду, что 2017 год станет переломным в части взаимопонимания Петербурга и области по проблеме полигона опасных химических отходов «Красный Бор».