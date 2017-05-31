Волгоград, 31 мая, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Уже через месяц жители Волгоградской области ощутят на себе рост тарифов на услуги ЖКХ, но в 44 муниципалитетах повышение платы за «коммуналку» они прочувствуют по максимуму. Изменения, как и по всей России, произойдут с 1 июля. В среднем предельный рост тарифов не превысит 4,2%. Это касается 399 городов и районов области. А вот для оставшихся 44 муниципальных образований размер предельного индекса составит 9,8%, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Volgograd.ru Волгоградцев ждёт рост тарифов на услуги ЖКХ

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Волгоградцы требуют ограничить непомерный рост тарифов на ЖКХ

Речь идёт о Волгограде, Камышине, Урюпинске, Котово, Ленинске, Николаевске, Ленинске, Петров Вал, Палласовке. Коснётся максимальное повышение тарифов на услуги ЖКХ и жителей рабочего поселка Средняя Ахтуба, городские поселения Светлоярское, Городищенское, Калачевское и ещё 32 сельских поселений, в числе которых, Бурлукское, Гончаровское, Заволжское, Калашниковское, Корстинское, Кировское, Краснооктябрьское, Лиманное, Лапшинское, Ромашковское, Савинское, Попковское, Эльтонское. Соответствующие решения приняли местные власти, пояснив это необходимостью обеспечить стабильную работу предприятий ЖКХ, оказавшихся в наиболее сложной экономической ситуации.

Действительно, у региональных органов регулирования тарифов есть право устанавливать тарифы выше обозначенного правительство РФ порога, однако «только в очень редких случаях».

В пресс-службе мэрии прокомментировали, что в прежние годы тариф занижался, причём необоснованно, зачастую исключительно в популистских целях. В результате коммунальные сети катастрофически износились, теперь их необходимо модернизировать.

При этом отмечается, что тарифы на услуги ЖКХ в Волгоградской области остаются самыми низкими. Даже в сравнении с соседними регионами ЮФО, например, тариф на воду почти в два раза ниже, чем в Ростове-на-Дону и Краснодаре — 21,44 рубля против 40,98 рубля и 36,26 рубля соответственно.

Стоимость киловатт-часа электроэнергии в регионе с 1 июля вырастет на 4,15%. По одноставочному тарифу горожане, юридические лица и приравненные к ним категории потребителей будут платить по 4,02 рубля за кВт/ч, вместо нынешних 3,86. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии после повышения вырастет до 1777,6 рубля.

По подсчётам департамента ЖКХ и ТЭК Волгограда, для среднестатистической семьи, проживающей в квартире, плата увеличится не более чем на 120−140 рублей.

Решение местных властей о максимальном повышении тарифа не вызвало радости у жителей Волгоградской области. В сети интернет появились петиции с просьбой остановить рост тарифов за услуги ЖКХ на уровне 4,2%. Именно такой предельной индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги обозначен для Волгоградской области в распоряжении правительства РФ.

Свой протест против повышения тарифов на услуги ЖКХ выразил и житель Волгограда, но сделал это в оригинальной форме — властям он ответил танцем, показав, как скачут и танцуют цены на «коммуналку».

Как сообщало ИА REGNUM, последнее повышение тарифов на услуги ЖКХ в Волгоградской области произошло в июле 2016 года. Предельный индекс составил 6,6%, а годом ранее — 15,26%.

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Добавим, что на сегодня в Волгограде износ тепловых сетей, протяженность которых превышает 1,5 тыс. км, составляет от 70 до 90%. Самая проблемная часть — Центральный район города. В похожем плачевном состоянии находятся водопроводные и канализационные сети города-миллионника протяженность почти 4,5 тыс. километров. Их износ в среднем приблизился к 80%. Модернизация сетей уже началась. Так, в 2017 году оператор ООО «Концессии теплоснабжения», концессионное соглашение с которым на 30 лет было подписано осенью 2016 года, планирует построить в Волгограде пять новых и реконструировать 46 действующих котельных, а также обновит 87 центральных тепловых пунктов и модернизирует 40 км сетей. Общий объем годовой инвестпрограммы составит 2 млрд рублей. Всего же компания планирует вложить в теплоснабжение города 30 млрд рублей.

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Обновляются и системы водоснабжения и водоотведения. Этим занимаются «Концесии водоснабжения», которые планируют до 2044 года вложить в модернизацию местного водоканала 58 млрд рублей.