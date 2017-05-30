Севастополь, 30 мая, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Политолог Игорь Рябов полагает, что причина обострения отношений между главами двух субъектов — Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым кроется в том, что последний поддерживал либеральную «Партию роста» на думских выборах прошлого года. Добавим, что сейчас Овсянников баллотируется на пост губернатора от «Единой России». Об этом руководитель экспертной группы «Крымский проект» 30 мая заявил во время круглого стола в ИА REGNUM, посвященного праймериз «Единой России» — 2017.

Kremlin.ru Глава Крыма Сергей Аксёнов

«На думских выборах только что назначенный исполняющий обязанности губернатора Севастополя поддерживал кандидата от «Партии роста». И результат «Единой России» в Севастополе был невелик — чуть выше 50%. По списочному составу кандидат от «Единой России» еле-еле выиграл у кандидата от «Партии роста» — это стало результатом того, что Дмитрий Овсяников «играл» тогда за другую партию», — объяснил политолог.

«Сейчас он (Овсянников — прим. ИА REGNUM ) вынужден сотрудничать с «Единой Россией», мне кажется, что тот пресловутый конфликт между Аксеновым и Овсянниковым сложился именно тогда. Потому что Аксенов приезжал в Севастополь как лидер общего списка кандидатов «Единой России» Крыма и Севастополя. И встречал там противодействие со стороны нового и.о. губернатора Овсянникова. Причина очень простая», — считает Рябов.

Добавим, что о проблемах во взаимодействии двух субъектов в экономической сфере говорил директор по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

«Важно построить равные взаимовыгодные и доверительные отношения с Республикой Крым. Объединение ресурсов и управленческих усилий дадут огромную синергию и для Севастополя, и для Крыма. Многие амбициозные проекты лучше делать вместе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые проекты федеральной программы развития Севастополя не удалось реализовать в изначально запланированном виде, в том числе, из-за разногласий с соседним субъектом.

Это касается заморозки проекта по водоснабжению Севастополя, связанного со строительством водозаборных сооружений на территории РК, конфликта о развитии севастопольского аэропорта «Бельбек», спора вокруг акций «Генбанка».