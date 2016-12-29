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Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги

Экономика
«Бельбек» станет филиалом аэропорта «Симферополь»
Аэропорт «Бельбек»
Иллюстрация: @Melee
Аэропорт «Бельбек»

Севастополь, 29 Декабря 2016, 10:08 — REGNUM  Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников признал, что позиция руководства Крыма по развитию севастопольского аэропорта «Бельбек» была более убедительной. Вместе с тем глава Севастополя не оставляет намерений продолжить борьбу для того, чтобы город получил собственный полноценный аэропорт. Об этом он заявил 28 декабря на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы выполнили все необходимые требования, разработали финансовую модель, нашли инвестора, за которыми стояли внятные, сильные участники этого рынка, — сказал Овсянников. — Но решение было принято — не пойти навстречу городу Севастополю и оставить «Бельбек» в качестве филиала симферопольского аэропорта с узкой нишей ВИП-перевозок. Это играет на руку аэропорту «Симферополь».

Он отметил, что сложившаяся модель работает в ущерб интересам города, нуждающегося в собственном круглогодичном аэропорте — ввиду более удобной логистики воздушного сообщения с материковой частью России.

При этом врио губернатора добавил, что тема аэропорта останется в области интересов правительства — заключенный ранее контракт с компанией «Ленаэропроект» (Санкт-Петербург) на проектирование гражданского сектора будет исполнен.

Овсянников также заявил, что намерен продолжить «борьбу»: «Я находился, нахожусь и буду находиться в стадии борьбы за аэропорт «Бельбек».

«Если вы трактуете это как невыполнение ФЦП — хорошо, пусть так», — добавил он.

В федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года было предусмотрено 1,776 млрд рублей на организацию гражданского сектора аэропорта. Общий объем инвестиций в варианте полноценного аэропорта ориентировочно оценивался в шесть миллиардов рублей (включая средства, выделенные по ФЦП).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально правительство Севастополя рассчитывало, что аэропорт будет круглогодичным, и заявляло о планах создания крупного воздушного узла, конкурирующего с аэропортом «Симферополь».

Затем заявлялось, что севастопольский аэропорт «Бельбек» станет нишевым, сезонным и будет работать с 1 мая до 1 октября. Позднее Овсянников нашел «Бельбеку» инвестора в лице компании «Инерграл», который намеревался вложить в развитие аэропорта 1,5 млрд рублей.

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Против развития «Бельбека» изначально выступали власти Крыма. Кроме того, глава республики Сергей Аксенов блокировал еще один севастопольский проект, на который в ФЦП было заложено 1,6 млрд рублей, — переброску вод реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.

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Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов
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