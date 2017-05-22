Ростов-на-Дону, 22 мая, 2017, 18:03 — ИА Регнум.

Жители Ростова-на-Дону против лишения Парамоновских складов статуса памятника архитектуры федерального значения. Объект культурного наследия горожане хотят спасти. В этой связи активисты собирают подписи, которые будут направлены министру культуры РФ Владимиру Мединскому, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Rartat Парамоновские склады

«Если честно, я бы кардинально решал эту проблему. Мы говорим, что это памятник, но кроме разрухи и руин там ничего не видим. А можно было бы на этом участке сделать такую красоту, которая радовала бы ростовчан и приносила всем пользу. А сегодня там стоят два сарая, и никаких действий не происходит», — обрисовал ситуацию в феврале 2017 года глава администрации донской столицы. Он добавил, что лишить объект статуса памятника возможно, и работа в этом направлении ведётся.

Горожан это возмутило. А на днях неравнодушные к проблеме разрушающегося комплекса складских сооружений XIX века ростовчане в социальных сетях пожаловались на то, что доступ к складам запрещен: арендатор объекта — компания «Альянс-М» полностью закрыл забором доступ к «Складу портовому каменному» — самому старинному зданию.

«Действия арендатора последовательны: все его предыдущие деяния были направлены только на разрушение существующего памятника, за что он был оштрафован на копеешные 600 тыс. рублей. Удивляют действия Министерства культуры, которое способствовало изоляции объектов нашей родной культуры от народа», — считают горожане.

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Ростовчане предлагают проекты реконструкции Парамоновских складов

Напомним, Парамоновские склады расположены на набережной Ростова-на-Дону. Объектом долгие годы никто не занимается. Волна возмущения прокатилась в январе 2016 года, когда здесь был перекрыт природный родник и разрушен бассейн. Якобы инвестор взялся за дело и решил преобразить территорию. Но судьба памятника по-прежнему остается загадкой: нет ни проекта, ни каких либо очередных голословных заявлений.

Между тем в конце апреля стало известно, что объектом культурного наследия был признан ещё один экспортно-зерновой склад.

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Разрушенная память: Ростовчане запечатлели Парамоновские склады на холсте

На территории «Парамонов» инвестор хотел возвести гостиничный комплекс, концертно-выставочный зал, общественную баню и ресторан. А пока нет проекта от инвестора эскизами занимаются активисты. По их мнению, здесь было бы уместно размещение музея, оранжереи, кинозала.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, склады на берегу реки Дон были построены в XIX веке. Своё название они получили в честь своего хозяина — зернопромышленника Елпидифора Парамонова. Благодаря бьющим родникам в помещениях держалась постоянная и нужная для хранения зерна температура воздуха.

Жители города-миллионника уже просили повлиять на ситуацию российского премьера Дмитрия Медведева и главу российского Минкульта Владимира Мединского.

«Культурное наследие не столь велико, чтобы его дербанить, разносить в щепки и сносить до основания», — говорилось в письме.