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Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна

Общество

Ещё один зерновой склад признали объектом культурного наследия

Парамоновские склады в Ростове-на-Дону
Иллюстрация: Facebook.com/paramonov.rnd
Парамоновские склады в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 28 апреля 2017, 11:25 — REGNUM  Судьба Парамоновских складов, расположенных на набережной Ростова-на-Дону, до сих пор остается загадкой. По-прежнему нет проекта реконструкции памятника архитектуры, разве что только общественники предлагают свои эскизы, надеясь, что их услышат. На этой неделе стало известно, что объектом культурного наследия признан ещё один экспортно-зерновой склад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля сообщил руководитель регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

Теперь в перечне объектов культурного наследия Ростовской области значится объект недвижимости под названием «Склад портовой каменный, конец XVIII — XIX в.», расположенный на улице Береговой, 47 «б».

А пока судьба многострадальных Парамоновских складов неясна, здания постепенно разрушаются. Инвестор не торопится брать объект под своё крыло. Впрочем, такого же мнения придерживается большинство горожан. Ростовчане считают, что склады в конечном итоге так и останутся заброшенными навсегда.

Активисты тем временем самостоятельно изготавливают проекты реконструкции, согласно которым на территории памятника архитектуры могут быть расположены исторический музей донской столицы, оранжерея, кинозал, информационно-туристический центр, антикварный рынок.

Ранее по теме:Ростовчане предлагают проекты реконструкции Парамоновских складов

Отметим, в июне 2016 года предполагаемый инвестор — ООО «Альянс-М» — должен был представить проект реконструкции Парамоновских складов, но эскиз к этому сроку готов не был. Тогда минкульт Ростовской области обязал компанию разработать проект до конца мая 2017 года, так что осталось подождать совсем чуть-чуть. В любом случае, в феврале 2016 года инвестор пообещал, что как только проект будет готов, он пройдет через процедуру общественных слушаний.

Ранее из Парамоновских складов планировалось сделать две гостиницы, концертно-выставочный зал, общественную баню и ресторан.

Подробнее: Проект реконструкции «Парамонов» в Ростове-на-Дону снова не готов

В январе 2016 года родниковый бассейн, который располагался на Парамоновских складах, был снесён. Это вызвало волну общественного негодования, многие горожане назвали этот факт концом эпохи. Тогда памятник истории и культуры федерального значения предполагалось снести и построить заново из-за аварийного состояния зданий. При этом еще в 2013 году министерство имущественных и земельных отношений Дона одобрило проект развития и реконструкции объекта, согласно которому все строения должны быть сохранены.

Ранее по теме: Конец эпохи: В Ростове-на-Дону снесли родниковый бассейн на Парамонах

Разрушенная память: Ростовчане запечатлели Парамоновские склады на холсте

Как ранее сообщало ИА REGNUM, склады, расположенные на набережной Ростова-на-Дону, были построены в XIX веке. Свое название объект получил в честь своего хозяина — зернопромышленника Елпидифора Парамонова. Благодаря бьющим родникам в помещениях держалась постоянная и нужная температура воздуха. Это позволяло хранить здесь зерно.

Жители города-миллионника писали десятки обращений, взывая к помощи федеральные власти и руководство региона. Вмешаться в ситуацию просили российского премьера Дмитрия Медведева и главу российского Минкульта Владимира Мединского.

«Культурное наследие не столь велико, чтобы его дербанить, разносить в щепки и сносить до основания. Но частенько желание отжать и прикарманить выгодный участок земли гораздо сильнее этических соображений, исторической справедливости и здравого смысла», — говорилось в письме.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане просят Медведева и Мединского сохранить Парамоновские склады

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