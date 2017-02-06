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Ростовчане предлагают проекты реконструкции Парамоновских складов

Общество
Многострадальный объект предлагается превратить в парк-музей под открытым небом
Часть проекта
Иллюстрация: Vk.com/rostovnadonu
Часть проекта

Ростов-на-Дону, 6 февраля 2017, 16:42 — REGNUM  

В отсутствие проекта реконструкции Парамоновских складов в Ростове-на-Дону от компании-инвестора ООО «Альянс-М» горожане самостоятельно изготавливают эскизы. Одна из разработок неизвестного автора попала в социальную сеть «ВКонтакте». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, согласно проекту, многострадальный объект предлагается превратить в архитектурно-этнографический парк-музей под открытым небом.

Авторы в пояснительной записке уточнили, что проект направлен на развитие культурной среды, гармоничное взаимодействие человека с природой. На территории предполагается проводить выставки, ярмарки, мастер-классы. Согласно проекту, здесь могут быть расположены исторический музей донской столицы, оранжерея, кинозал, информационно-туристический центр, антикварный рынок.

Пока интернет-пользователи оставляют комментарии под презентацией. Большинство горожан считают, что за Парамоновские склады никто в конечном итоге так и не возьмется, и объект останется заброшенным навсегда.

Отметим, в июне 2016 года ООО «Альянс-М» должен был представить проект реконструкции Парамоновских складов в Ростове-на-Дону. Но эскиз к назначенному сроку был не готов. Тогда Минкульт региона обязал инвестора предоставить проект до конца мая 2017 года. Возможно, памятнику архитектуры, построенному в конце XIX века, все-таки дадут вторую жизнь. Специалисты же отмечают, что из-за особенности грунтов и самих зданий реконструкции склады вряд ли подлежат.

Подробнее: Проект реконструкции «Парамонов» в Ростове-на-Дону снова не готов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально из Парамоновских складов планировалось сделать две гостиницы, концертно-выставочный зал, общественную баню и ресторан. Предварительно всё это будет стоить около 2 млрд рублей. Но обязательным условием утверждения проекта станут общественные слушания.

Напомним, год назад родниковый бассейн, который существовал долгие годы на территории Парамоновских складов, снесли. Объяснили такую меру приближающейся реконструкцией памятника истории и культуры федерального значения. Также в числе перечня причин было и аварийное состояние зданий, вредная для здоровья горожан вода, небезопасная купальня. Это вызвало негодование у горожан, защитник «Парамонов» проводили акции протеста, писали петиции.

Ранее по теме: Конец эпохи: В Ростове-на-Дону снесли родниковый бассейн на Парамонах

Читайте ранее в этом сюжете: Разрушенная память: Ростовчане запечатлели Парамоновские склады на холсте

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