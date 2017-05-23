До встречи через год: итоги «КомМиссии 2017»
Москва, 23 мая, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Подошел к концу заключительный week-end 16-ого Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия 2017». Последние два дня мероприятия по традиции стали самыми насыщенными: известные художники и комиксисты собрались в РГБМ, рассказывая о своем творчестве и проводя многочисленные мастер-классы.
Первым ярким событием, представленным «КомМиссией» в выходной день, стала презентация экологического проекта голландской художницы Suus Agnes «Русские люди и окружающая среда». Проект выполнен в различных графических техниках, что привлекает внимание зрителя. На вопрос «Почему именно Россия?» художница ответила, что здесь наиболее заметны экологические проблемы, приводя в пример многочисленные пожары, изменение климата, почвы и т.п.
Отличительной особенностью последних дней фестиваля стали творческие встречи с иностранными художниками, чьи выставки были представлены до этого на других площадках. Среди них — испанский художник Мигель Бриева. Он выступил с лекцией на тему «Юмор и сатира — оружие комиксиста!» Свой рассказ Мигель начал с того, как он стал художником и какое влияние на это оказали его родители. Кроме того, художник поделился советом, как развить в себе фантазию и выработать технику рисования: в молодости Мигель вел ежедневник, в котором каждый день заполнял хотя бы одну страницу рисунками и текстом. В дальнейшем это помогло ему в создании необычных плакатов-комиксов. Свои наиболее известные работы художник показал гостям на большом экране и прокомментировал каждую из них.
«Это мой первый раз на «КомМиссии, и мне очень понравилось, — рассказывает Мигель Бриева. — Я раньше никогда не был в Москве. И вот выпала возможность. Вокруг меня приятные люди, еще и из разных стран. Ты можешь здесь встретить кого-то из Испании или Франции… Это очень хорошая возможность пообщаться с другими комиксистами».
Аншлаг собрала встреча с Алексом Симмонсом, известным американским комиксистом. Уже с первых минут выступления Алекс покорил зрительный зал своим юмором и непринужденностью. Художник и сценарист рассказал, когда и как начал создавать комиксы. Как оказалось, Алекс обладал богатой фантазией еще с детства, и так как у него не было братьев и сестер, придумывал себе персонажей и играл с ними. Помимо небольшой лекции о том, как творятся комиксы и их герои, Алекс провел мастер-класс по созданию собственного персонажа, подробно демонстрируя каждую стадию рождения нового героя на примере комикса об Арчи.
«Мне очень приятно встретить столько людей, увидеть вживую своих студентов, с которыми я работал последние два месяца он-лайн. Это было замечательно!» — комментирует Алекс Симмонс.
Еще одним почетным гостем «КомМиссии» стал армянский художник Тигран Мангасарян. Комиксист рассказал о своем творческом пути и техниках, которые он использует при создании рисованных историй. Также художник затронул проблему отсутствия рынка комиксов на территории Армении.
«Я впервые на «КомМиссии», очень понравилось, — делится Тигран с корреспондентом ИА REGNUM . — Много людей, особенно в последний день. Я очень надеюсь, что хотя бы из Москвы рынок комиксов будет расти. Вот у нас в Ереване много художников на такой маленькой территории. Но рынка вообще нет! У всех художников есть работа в каких-то анимационных или гейминг-компаниях. Но чтобы издавались книги — такого нет. И это плохо».
Особенно интересным стал рассказ автора о его новом комиксе «Green fruit», основанном на реальных рассказах отца Тиграна. Роман повествует о его жизни в немецких концлагерях. Тигран продемонстрировал свой новый комикс на большом экране и останавливался на самых ярких и в то же время страшных историях, происходящих во время Великой Отечественной войны. Так, например, Тигран подробно описал, как немецкие солдаты просили его отца-художника нарисовать их портреты, чтобы подарить своим близким. Взамен отец Тиграна получал табак, из которого мастерил сигареты, а их обменивал на хлеб. Зачастую пленные предпочитали табак еде, дабы затуманить сознание. Этим хлебом отец Тиграна спас десятки пленных от голодной смерти.
Для тех гостей, которые хотели бы попробовать свои силы в создании комиксов и, возможно, связать будущее с девятым искусством, были представлены учебные программы Японской школы аниме и манга и Института бизнеса и дизайна.
О новинках в мире комиксов также не забыли упомянуть. Представители издательства «Fanzon» провели для зрителей лекцию о графических романах и рассказали о тех, которые вышли в нынешнем году и выпуск которых планируется в скором времени. Среди них «Токийский призрак», «Beauty», «Star Trek» и др.
Молодая студия «Anry Mary art studio» представила зрителям свой новый крупный проект — стимпанк-комикс «Амберстоун». История повествует о вымышленном городе, состоящем из гильдий, каждый из членов которой выполняет определенную миссию. Как заверяют представители студии, комикс будет интересен и девушкам, ведь история в первую очередь повествует о взаимоотношениях, и мужчинам, так как сцены с драками здесь тоже присутствуют.
Издательство «Комикс Паблишер», издающее отечественных авторов, также продемонстрировало новинки, которых в 2017 году оказалось немало. Например, «Ткач», «Тень одинокого Бога», «Надежда человечества», «Розовый слон», манга «Freak Hospital» и др.
От издательства «Бумкнига» переводчиком Михаилом Хачатуровым была представлена книга Уго Пратта «Баллада солёного моря». Комикс впервые вышел на русском языке.
Среди крупных событий — презентация международного проекта «Линия фронта», создателями которого стали художники Сербии, Франции и России. Проект повествует о событиях Первой мировой войны и основан на реальных событиях. Стоит заметить, что комиксов на такую тему существует крайне мало, и это делает проект уникальным.
Еще один международный проект, представленный на фестивале — «Kronikas» — создан бельгийскими и кубинскими авторами. Он повествует о жизни на Кубе и также основан на реальных событиях.
Необычным открытием для любителей рисованных историй стал музыкальный комикс «Bard's Song» Анны Наи. Это история о бардах, состоящая из нескольких мини-рассказов с музыкальным сопровождением. Ная рассказала об идее проекта, его создании и исполнила несколько песен с иллюстрациями на большом экране.
Помимо основной площадки, фестивальные выходные включили в себя еще две: клуб «Гарцующий дредноут», где прошла «Аллея авторов», и «Зверевский центр» с выставкой «Комикс Андеграунд». На первой площадке свои работы представляли молодые авторы, в том числе участники конкурсной программы. В «Зверевском центре» в последний день фестиваля были выставлены работы уже состоявшихся художников, среди которых КОМовцы Аскольд Акишин и Илья Савченко, Лена Ужинова (Россия), Мигель Бриева (Испания), Санна Хукканен (Финляндия) и другие.
Анна Воронкова, переводчик «КомМиссии», высказала свое мнение: «Я уже десять лет на фестивале и занимаюсь иностранными выставками. В этом году меня очень впечатлила выставка «Комикс Андеграунд». Сейчас здесь появились различные инсталляции, висящие книжечки… Мне кажется, таким и должен быть фестиваль комиксов. Ощущение, что оно живет, что это не что-то мертвое, что лежит на книжных полках. Это то, что создается прямо у тебя на глазах молодыми и свободными художниками».
Илья Савченко тоже поделился своими мыслями о фестивале: «Мне больше нравилось, когда «КомМиссия была в одном месте. В этот раз все размазано получилось, на разных площадках. А так, в принципе, неплохие авторы, приятно пообщаться. Хорошо, что фестиваль продолжается. Александ Кунин взял всё в свои руки и возродил фестиваль. И конечно, приятно, что приглашают старых КОМовцев».
Логичным завершением фестиваля стало награждение победителей конкурса. Лучшим комиксом был признан «Виток», R1FLE; лучшая манга — «Об идиотах», Asato&Andis; лучший стрип — «Не бойся, я с тобой», Xtatica. Народную любовь заслужил «Пинапокалипсис: Глава 2» Андрея Тарусова.
«КомМиссия 2017» завершилась, однако уже через год под одной крыше вновь соберутся любители комиксов. Что будет в 2018 году?
Александр Кунин, директор фестиваля, рассказал агентству: «Мы, конечно, уже готовимся к следующему фестивалю. И сейчас больше переживаем не о том, каких гостей пригласить, а о том, на какие деньги он будет сделан и на каких площадках будет располагаться. Нам очень нравится Музей Москвы, поскольку, во-первых, эта площадка в центре города, во-вторых, она прекрасно оборудована для экспозиций любой сложности. У нас в основном работы не очень большого размера, если говорить об оригиналах. А выставлять оригиналы очень важно. Поэтому к особенностям экспонирования мы относимся с особым трепетом.
Планируем в следующем году больше развить программу «Комикс Андеграунд». Она оказалась очень интересной и с большим потенциалом. Это площадка свободного искусства, свободного творчества. Для молодежи самый лучший вход в мир девятого искусства. Надеемся в следующем году продолжить сотрудничество с сербскими и чешскими художниками. Безусловно, будут американские комиксы. Мы, с одной стороны, постараемся привязаться к той продукции, которая есть сегодня на нашем рынке. А с другой стороны, постараемся показать таких авторов, которые относятся скорее к направлению графического романа. Это весьма интересно для русской публики и мало представлено на нашем рынке. Безусловно, будет Франция. И мы очень надеемся, что нам получится привезти работы Градимира Смуджа. Это прекрасный художник, серьезный фаворит в мире рисованных историй.
Сейчас мы будем заниматься тем, как можно будет представить нашу программу в период между фестивалями. «КомМиссия» прошла отбор во «Всемирный фестиваль молодежи и студентов» в Сочи и будет так или иначе представлена на этом форуме. Ну и конечно, наши выставки проедутся по городам России».