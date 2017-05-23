Москва, 23 мая, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Подошел к концу заключительный week-end 16-ого Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия 2017». Последние два дня мероприятия по традиции стали самыми насыщенными: известные художники и комиксисты собрались в РГБМ, рассказывая о своем творчестве и проводя многочисленные мастер-классы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Комикс Андеграунд» в Зверевском центре

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Комикс Андеграунд» в Зверевском центре

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Комикс Андеграунд» в Зверевском центре

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Комикс Андеграунд» в Зверевском центре

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Комикс Андеграунд» в Зверевском центре

Первым ярким событием, представленным «КомМиссией» в выходной день, стала презентация экологического проекта голландской художницы Suus Agnes «Русские люди и окружающая среда». Проект выполнен в различных графических техниках, что привлекает внимание зрителя. На вопрос «Почему именно Россия?» художница ответила, что здесь наиболее заметны экологические проблемы, приводя в пример многочисленные пожары, изменение климата, почвы и т.п.

Дарья Антонова ИА REGNUM Художник Аскольд Акишин

Дарья Антонова ИА REGNUM За прочтением комиксов

Отличительной особенностью последних дней фестиваля стали творческие встречи с иностранными художниками, чьи выставки были представлены до этого на других площадках. Среди них — испанский художник Мигель Бриева. Он выступил с лекцией на тему «Юмор и сатира — оружие комиксиста!» Свой рассказ Мигель начал с того, как он стал художником и какое влияние на это оказали его родители. Кроме того, художник поделился советом, как развить в себе фантазию и выработать технику рисования: в молодости Мигель вел ежедневник, в котором каждый день заполнял хотя бы одну страницу рисунками и текстом. В дальнейшем это помогло ему в создании необычных плакатов-комиксов. Свои наиболее известные работы художник показал гостям на большом экране и прокомментировал каждую из них.

Дарья Антонова ИА REGNUM Художник Мигель Бриева

«Это мой первый раз на «КомМиссии, и мне очень понравилось, — рассказывает Мигель Бриева. — Я раньше никогда не был в Москве. И вот выпала возможность. Вокруг меня приятные люди, еще и из разных стран. Ты можешь здесь встретить кого-то из Испании или Франции… Это очень хорошая возможность пообщаться с другими комиксистами».

Дарья Антонова ИА REGNUM Творческая встреча с художником Алексом Симмонсом

Аншлаг собрала встреча с Алексом Симмонсом, известным американским комиксистом. Уже с первых минут выступления Алекс покорил зрительный зал своим юмором и непринужденностью. Художник и сценарист рассказал, когда и как начал создавать комиксы. Как оказалось, Алекс обладал богатой фантазией еще с детства, и так как у него не было братьев и сестер, придумывал себе персонажей и играл с ними. Помимо небольшой лекции о том, как творятся комиксы и их герои, Алекс провел мастер-класс по созданию собственного персонажа, подробно демонстрируя каждую стадию рождения нового героя на примере комикса об Арчи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алекс Симмонс

«Мне очень приятно встретить столько людей, увидеть вживую своих студентов, с которыми я работал последние два месяца он-лайн. Это было замечательно!» — комментирует Алекс Симмонс.

Еще одним почетным гостем «КомМиссии» стал армянский художник Тигран Мангасарян. Комиксист рассказал о своем творческом пути и техниках, которые он использует при создании рисованных историй. Также художник затронул проблему отсутствия рынка комиксов на территории Армении.

«Я впервые на «КомМиссии», очень понравилось, — делится Тигран с корреспондентом ИА REGNUM . — Много людей, особенно в последний день. Я очень надеюсь, что хотя бы из Москвы рынок комиксов будет расти. Вот у нас в Ереване много художников на такой маленькой территории. Но рынка вообще нет! У всех художников есть работа в каких-то анимационных или гейминг-компаниях. Но чтобы издавались книги — такого нет. И это плохо».

Особенно интересным стал рассказ автора о его новом комиксе «Green fruit», основанном на реальных рассказах отца Тиграна. Роман повествует о его жизни в немецких концлагерях. Тигран продемонстрировал свой новый комикс на большом экране и останавливался на самых ярких и в то же время страшных историях, происходящих во время Великой Отечественной войны. Так, например, Тигран подробно описал, как немецкие солдаты просили его отца-художника нарисовать их портреты, чтобы подарить своим близким. Взамен отец Тиграна получал табак, из которого мастерил сигареты, а их обменивал на хлеб. Зачастую пленные предпочитали табак еде, дабы затуманить сознание. Этим хлебом отец Тиграна спас десятки пленных от голодной смерти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Творческая встреча с художником Алексом Симмонсом

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка в Библиотеке для молодежи

Для тех гостей, которые хотели бы попробовать свои силы в создании комиксов и, возможно, связать будущее с девятым искусством, были представлены учебные программы Японской школы аниме и манга и Института бизнеса и дизайна.

О новинках в мире комиксов также не забыли упомянуть. Представители издательства «Fanzon» провели для зрителей лекцию о графических романах и рассказали о тех, которые вышли в нынешнем году и выпуск которых планируется в скором времени. Среди них «Токийский призрак», «Beauty», «Star Trek» и др.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия» в Библиотеке для молодежи

Молодая студия «Anry Mary art studio» представила зрителям свой новый крупный проект — стимпанк-комикс «Амберстоун». История повествует о вымышленном городе, состоящем из гильдий, каждый из членов которой выполняет определенную миссию. Как заверяют представители студии, комикс будет интересен и девушкам, ведь история в первую очередь повествует о взаимоотношениях, и мужчинам, так как сцены с драками здесь тоже присутствуют.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка Международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия» в Библиотеке для молодежи

Издательство «Комикс Паблишер», издающее отечественных авторов, также продемонстрировало новинки, которых в 2017 году оказалось немало. Например, «Ткач», «Тень одинокого Бога», «Надежда человечества», «Розовый слон», манга «Freak Hospital» и др.

От издательства «Бумкнига» переводчиком Михаилом Хачатуровым была представлена книга Уго Пратта «Баллада солёного моря». Комикс впервые вышел на русском языке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Художник Дженсен Джероен

Среди крупных событий — презентация международного проекта «Линия фронта», создателями которого стали художники Сербии, Франции и России. Проект повествует о событиях Первой мировой войны и основан на реальных событиях. Стоит заметить, что комиксов на такую тему существует крайне мало, и это делает проект уникальным.

Еще один международный проект, представленный на фестивале — «Kronikas» — создан бельгийскими и кубинскими авторами. Он повествует о жизни на Кубе и также основан на реальных событиях.

Необычным открытием для любителей рисованных историй стал музыкальный комикс «Bard's Song» Анны Наи. Это история о бардах, состоящая из нескольких мини-рассказов с музыкальным сопровождением. Ная рассказала об идее проекта, его создании и исполнила несколько песен с иллюстрациями на большом экране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Комикс Андеграунд» в Зверевском центре

Помимо основной площадки, фестивальные выходные включили в себя еще две: клуб «Гарцующий дредноут», где прошла «Аллея авторов», и «Зверевский центр» с выставкой «Комикс Андеграунд». На первой площадке свои работы представляли молодые авторы, в том числе участники конкурсной программы. В «Зверевском центре» в последний день фестиваля были выставлены работы уже состоявшихся художников, среди которых КОМовцы Аскольд Акишин и Илья Савченко, Лена Ужинова (Россия), Мигель Бриева (Испания), Санна Хукканен (Финляндия) и другие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анна Воронкова

Анна Воронкова, переводчик «КомМиссии», высказала свое мнение: «Я уже десять лет на фестивале и занимаюсь иностранными выставками. В этом году меня очень впечатлила выставка «Комикс Андеграунд». Сейчас здесь появились различные инсталляции, висящие книжечки… Мне кажется, таким и должен быть фестиваль комиксов. Ощущение, что оно живет, что это не что-то мертвое, что лежит на книжных полках. Это то, что создается прямо у тебя на глазах молодыми и свободными художниками».

Дарья Антонова ИА REGNUM Художник Илья Савченко

Илья Савченко тоже поделился своими мыслями о фестивале: «Мне больше нравилось, когда «КомМиссия была в одном месте. В этот раз все размазано получилось, на разных площадках. А так, в принципе, неплохие авторы, приятно пообщаться. Хорошо, что фестиваль продолжается. Александ Кунин взял всё в свои руки и возродил фестиваль. И конечно, приятно, что приглашают старых КОМовцев».

Дарья Антонова ИА REGNUM Художница Xtatica получила приз за лучший стрип «Не бойся, я с тобой»

Логичным завершением фестиваля стало награждение победителей конкурса. Лучшим комиксом был признан «Виток», R1FLE; лучшая манга — «Об идиотах», Asato&Andis; лучший стрип — «Не бойся, я с тобой», Xtatica. Народную любовь заслужил «Пинапокалипсис: Глава 2» Андрея Тарусова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кунин

«КомМиссия 2017» завершилась, однако уже через год под одной крыше вновь соберутся любители комиксов. Что будет в 2018 году?

Александр Кунин, директор фестиваля, рассказал агентству: «Мы, конечно, уже готовимся к следующему фестивалю. И сейчас больше переживаем не о том, каких гостей пригласить, а о том, на какие деньги он будет сделан и на каких площадках будет располагаться. Нам очень нравится Музей Москвы, поскольку, во-первых, эта площадка в центре города, во-вторых, она прекрасно оборудована для экспозиций любой сложности. У нас в основном работы не очень большого размера, если говорить об оригиналах. А выставлять оригиналы очень важно. Поэтому к особенностям экспонирования мы относимся с особым трепетом.

Планируем в следующем году больше развить программу «Комикс Андеграунд». Она оказалась очень интересной и с большим потенциалом. Это площадка свободного искусства, свободного творчества. Для молодежи самый лучший вход в мир девятого искусства. Надеемся в следующем году продолжить сотрудничество с сербскими и чешскими художниками. Безусловно, будут американские комиксы. Мы, с одной стороны, постараемся привязаться к той продукции, которая есть сегодня на нашем рынке. А с другой стороны, постараемся показать таких авторов, которые относятся скорее к направлению графического романа. Это весьма интересно для русской публики и мало представлено на нашем рынке. Безусловно, будет Франция. И мы очень надеемся, что нам получится привезти работы Градимира Смуджа. Это прекрасный художник, серьезный фаворит в мире рисованных историй.

Сейчас мы будем заниматься тем, как можно будет представить нашу программу в период между фестивалями. «КомМиссия» прошла отбор во «Всемирный фестиваль молодежи и студентов» в Сочи и будет так или иначе представлена на этом форуме. Ну и конечно, наши выставки проедутся по городам России».