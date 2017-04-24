Память о геноциде Армян в комиксе

Москва, , 19:52 — REGNUM В Москве в рамках фестиваля «КомМиссия» пройдет первая выставка армянских комиксов. С 15 по 21 мая у каждого желающего будет возможность познакомиться с работами известного художника-комиксиста Тиграна Мангасаряна в Музее Москвы.

В своих работах художник поднимает очень серьезные темы: армянская интеллигенция в советские годы, история Апостольской церкви, Армения 90-х и др. В своих графических романах «До Аукциона душ (Аврора)» и «Молчание. Приказ Константинополю» художник рассказывает о таком страшном историческом событии, как геноцид армян.

На выставке будут представлены различные работы Тиграна Мангасаряна, среди которых GreenFruit — комикс, в котором описывается биография отца автора, армянского художника, попавшего в немецкий плен.

ИА REGNUM представилась уникальная возможность пообщаться с Тиграном и больше узнать о его творчестве.

Как давно вы начали заниматься комиксами? Может, есть какая-то работа, которая вдохновила Вас на это?

Комиксами я интересовался давно, но в 1992 году в мои руки попала годовая подшивка популярного французского журнала SPIROU. К этому времени у меня уже было тринадцать иллюстрированных детских книг. Перелистав SPIROU, я понял, что пора переключиться на что-то новое, интересное и серьезное. С этого момента я начал собирать библиотеку комиксов. В том же 92-м году мы с другом начали издавать детский 16-страничный еженедельник комиксов. Через месяц газета прекратила существование из-за отсутствия рынка, люди не покупали, потому что не привыкли читать комиксы (в СССР они не были популярны). Но к этому времени я уже был инфицирован этим новым искусством, и вернуть меня обратно в иллюстрацию было невозможно. И именно в 90-е годы я стал профессионалом, то есть зарабатывал на жизнь только комиксами (в Армении было много иностранных неформальных организаций, которые и заказывали рисованные истории).

Есть ли среди Ваших комиксов личный фаворит? Комикс, над которым Вам было приятнее всего работать и который Вы считаете венцом своего творчества?

Есть такой комикс, это GreenFruit. Я шел к нему долго. Два года писал сценарий, потом долго искал графический стиль, приемлемый для такой работы, и после этого обратился в резиденцию в Ангулема. Я прошел борд и в течении двух лет (2011/12) выполнил эту работу. Однако она до сих пор не окончена, и я думаю, там есть место еще минимум тридцати страницам. Из пятидесяти мною выбранных эпизодов концлагеря я сделал лишь десяток. Надеюсь в этом году закончить, тянуть долго тоже нельзя.

Графический роман «Green Fruit» основан на биографии Вашего отца. Почему Вы решили создать работу именно на эту тему?

Было несколько причин, по которым я решил создать его. Во-первых, это был сценарий большого «холста». Во-вторых, отец только мне рассказывал эту историю, как художнику, который поймет его. Я не хотел, чтобы эта история исчезла, как многие другие. И в-третьих, она носит в себе большой гуманитарный посыл, что очень актуально и важно в наше неспокойное время.

Есть ли у Вас сейчас какие-то новые разработки? Если да, что можете рассказать о них?

Среди новых я бы выделил проект под названием Quatre. Это история о том, как давно-давно с неба упали четыре метеорита на современную Сахару и оставили большой желтый рубец на ее теле. После этого исчезли динозавры и появился человек. Это история о том, что такое природа, что такое цифровое и образное ее понимание и почему мы существуем. Много вопросов о том, что все происходящее имеет порядок, следствие и смысл, из чего мы должны делать выводы, ибо в мироздании наша роль возрастает с каждой минутой.

В программе фестиваля заявлен Ваш мастер-класс. Что именно будет в его программе?

Будет все, что касается рисованных историй. Но большее внимание я хочу уделить сценарию. Это самое слабое место рисованных историй на постсоветском пространстве. И еще интересно было бы поговорить о тех приемах, которые характерны для рисованных историй и делают ее отличительным жанром от кино и анимационного фильма.

В рамках программы «Ночь в музее» 20 мая в Музее Москвы состоится встреча с Тиграном Мангасаряном, а 21 мая художник проведет мастер-класс в Российской государственной библиотеке для молодежи.

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