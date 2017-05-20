Сочи, Краснодарский край, 20 мая, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В Сочи в результате взрыва бытового газа в доме по улице Грибоедова погиб человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 20 мая, из-под завалов были извлечены двое.

Взрыв газа в Сочи

Женщина погибла, а мужчина доставлен в городскую больницу №4. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

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Газовый баллон взорвался в частной гостинице в Сочи

«Как только поступило сообщение о происшествии, наши учреждения здравоохранения были переведены в режим повышенной готовности. И к моменту доставки пострадавшего, его ожидала всё необходимое», — уточнила начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян.

По ее словам, в больнице есть все силы и средства для работы в экстренных ситуациях.

Сообщение о хлопке в частном доме поступило на пульт «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 20:46 19 мая. По уточненной информации, взрыв произошел не в самом доме на улице Грибоедова, а в пристройке к нему, предположительно кухонной. Строение рухнуло.

На место незамедлительно прибыли спасатели, в том числе кинологи, медики, плицейские, пожарные. Всего было привлечено 69 человек и 20 единиц техники. Следственные органы уже начали проверку по факту случившегося. Как выяснилось, в частном одноэтажном доме находились два человека — предположительно женщина 1967 года рождения и молодой человек 1992 года рождения.

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Как сообщало ИА REGNUM, обрушившийся дом официально не был газифицирован. В пресс-службе АО «Сочигоргаз» заявили, что договор на техническое обслуживание газового оборудования не заключался.

Это не первое подобное происшествие с начала 2017 года. Так, в феврале взрыв прогремел и в частной трехэтажной гостинице в Адлерском районе Сочи. В здании по улице Гвардейской, 13 взорвался газовый баллон. Пострадали три человека.

Менее недели спустя — 17 февраля — газ взорвался в посёлке Мирный в Сочи. В бараке на четыре квартиры были выбиты стекла, имелись небольшие разрушения. Сообщалось о трех пострадавших.