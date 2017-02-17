Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются

Сочи, Краснодарский край, , 09:48 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, в посёлке Мирный в Сочи прогремел взрыв. По предварительным данным, в бараке на четыре квартиры взорвался газ.

Обошлось без пожара, на месте происшествия выбиты стекла и имеются небольшие разрушения, передает ГТРК «Кубань».

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Как сообщают в экстренных службах региона, информация о пострадавших и их количестве уточняется. По сообщениям СМИ, госпитализированы трое пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в том же Адлерском районе Сочи менее недели назад. Газовый баллон взорвался 11 февраля в частной трехэтажной гостинице. Пострадали три человека, один из них госпитализирован в ожоговый центр.

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