Анапа, Краснодарский край, 19 мая, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Летний курортный сезон в Краснодарском крае ещё не начался, а редкие туристы, которые уже отдыхают на курорте, уже высказывают недовольство городским пляжем.

Admkrai.krasnodar.ru Пляж Анапы

Так, здесь нет лежаков, зонтиков, не разровняли и завезенный песок.

«Как море потеплее будет, лежаки появятся, правда не бесплатно! И не дай бог подвинуть «белого друга» своим полотенчиком, воплей будет море! Говорю, как отдыхающий в Анапе не первый год», — делится своими впечатлениями Елена Пашина.

Не лучшее впечатление муниципальное место отдыха у воды произвело и на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который посетил курорт 18 мая в рамках рабочей поездки.

«До начала курортного сезона меньше двух недель. Был сегодня в Анапе. Дети пишут на песке: «Вы на пляже», но пляжа по факту нет. Точнее сказать, нет пляжа, каким он должен быть. Песок подсыпали, но не разровняли. Неубрано», — написал глава края в своём микроблоге в Twitter.

По словам Кондратьева, пляж скорее больше похож на дикий, по крайней мере от такого его трудно отличить.

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«Анапа — это детский город-курорт, а у нас полоса препятствия из завезенного песка. Никакого комфорта для людей», — заметил губернатор края.

Глава муниципалитета Сергей Сергеев заверил губернатора, что до начала курортного сезона, пляж будет приведен в порядок. Кондратьев посоветовал ускорить подготовку к приему отдыхающих.

Добавим, что на днях готовность пляжей к приёму отдыхающий обсуждалась и в Сочи. Было отмечено, что пляжи курорта постепенно обустраиваются. Большинство территорий уже спланированы. При этом к сезону готовятся как открытые территории, так и те, что находятся в аренде у санаториев и отелей.

Закрытыми останутся только федеральные пляжные территории, на которых располагаются санатории ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны.

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Отдых в Сочи пока доступен только обеспеченным туристам

«Мы там не управляем, эти территории закрыты. Федеральные органы власти наложили особые условия эксплуатации», — сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов, напомнив, что на остальных — муниципальных пляжах — обязательно должна располагаться зона отдыха для всех желающих, а плату можно взимать только за пользование лежаками и зонтиками.

При этом душевые, кабинки для переодевания и туалеты должны быть бесплатными. Иначе собственнику территории грозит административное наказание и 15 суток ареста.

Ещё один важный вопрос — чистота моря. Несмотря на то, что на сегодня все показатели воды в норме, случаи сбросов канализационных стоков на рельеф или в ливнёвки все еще выявляются. Этим должно вплотную заняться «Сочиводоканал», который выдает гражданам техусловия на водоснабжение и канализование, но за их исполнением не следит. В итоге, воду жители, на вполне законных основаниях, получают, а на канализовании попросту экономят.

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Как сообщало ИА REGNUM, все пляжи Краснодарского края поделят на классы. Каждому месту отдыха у моря будет присвоена одна из трёх категорий, предусмотренная действующим порядком классификации объектов туристской индустрии — первая, вторая или третья. О том, к какой категории относится тот или иной пляж, туристы и жители курортов смогут узнавать по цвету флагов, вывешенным при входе. Пока классификацию прошёл 41 пляж.