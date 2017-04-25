Над пляжами Кубани взовьются разноцветные флаги

Краснодар, , 02:49 — REGNUM В Краснодарском крае все пляжи поделят на классы. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия 25 апреля, каждому месту отдыха у моря будет присвоена одна из трех категорий, предусмотренная действующим порядком классификации объектов туристской индустрии.

Это первая, вторая или третья. Высшей категорией является первая. Определить, к какой категории относится тот или иной пляж, жители и гости Краснодарского края смогут по вывешенным при входе флагам. Так, если цвет флага синий — то это пляж первой категории, зеленый — второй, третья обозначена желтым флагом.

Категория пляжа зависит от его оснащенности инвентарем и оборудованием, обеспечивающим соответствующий уровень комфорта гостей, а также от ассортимента оказываемых услуг. При этом выполнение требований безопасности обязательно для всех категорий.

Как пояснили в туристическом ведомстве, такие мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности объектов туриндустрии и предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о качестве услуг.

Срок действия свидетельства о присвоении категории составит три года. На настоящий момент в Краснодарском крае проклассифицирован 41 пляж. Для сравнения: на 1 июля 2016 года классификацию прошли 23 пляжа, причем 11 из них — в Сочи. 17 мест отдыха у воды получили первую категорию.

Читайте также: Пляжи Кубани возьмут под особый контроль

Сочи: Чем ближе к лету, тем выше цены

Добавим, что пляжи в Краснодарском крае местные власти обещают сделать и доступными для маломобильных граждан. Эта работа должна быть проведена до начала курортного сезона.

Всего в реестр приоритетных объектов по доступности для всех категорий инвалидов включены 37 пляжных территорий, однако, действительно доступными в курортный сезон 2016 года были только восемь. Это только пятая часть.

Как отметили специалисты министерства труда и социального развития края, основным нарушением является отсутствие доступных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений, душевых и кабин для переодевания. На пляжных территориях нет специальных настилов для перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, а также не выделены места отдыха для маломобильных посетителей.

Наиболее проблемным вопросом является отсутствие договоренности между собственниками пляжей и их арендаторами о том, кто обязан обеспечить выполнение требований доступности на подведомственной территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Сочи заверяют, что цены на отдых на курорте не взлетят