Краснодар, 18 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Глава Приморско-Ахтарского района Краснодарского края решил покинуть занимаемый пост. В отставку Валерий Спичка попросился на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым в ходе его рабочей поездки в муниципалитет.

Admkrai.krasnodar.ru Приморско-Ахтарский район

«Спичка решил перейти на другую работу. Если человек считает, что он готов лучше справляться с иными обязанностями, я инициативу поддерживаю», — написал глава региона в своём микроблоге в Twitter, добавив, что просьбу Спички освободить его от должности он принял.

Также по теме: На Кубани назначили главу Темрюкского района

В двух районах Кубани сменились главы

Напомним, Валерий Спичка руководил Приморско-Ахтарским районом с 2014 года.

Какое же наследство останется новому руководителю муниципалитета? Территория Приморско-Ахтарского района составляет 250,4 тыс. га, из них 118 тыс. га занимают земли сельскохозяйственного назначения — 118,0 тыс. га, 77,8 тыс. га отведены под посевные площади, ещё 58,5 тыс. га — водный фонд. В районе проживает порядка 60 тыс. человек, однако качество и уровень жизни в Приморско-Ахтарске далеки от высоких.

Что касается экономических показателей территории, то на сегодняшний день они низкие, ситуация в экономике и в социальной сфере неудовлетворительная. Муниципалитету необходимы новые управленческие решения, считает глава региона.

Состояние социальных учреждений оставляет желать лучшего. Так, несмотря на финансирование, нет положительных изменений в работе центральной больницы. Её в ходе рабочего объезда по району глава региона посетил в первую очередь.

«Медучреждение запустили хуже некуда», — констатировал губернатор.

Он также добавил, что край может изыскать деньги на ремонт ЦРБ: «Но клинику надо поддерживать в должном состоянии и дальше. Рвения к этому сейчас не видно».

Добавим, что на финансирование здравоохранения муниципалитета выделено больше 300 млн рублей.

Строительство школы и спортивного комплекса, которые так ждут в районе, превратилось в долгострой.

«Вместо типового проекта новой школы здесь зачем-то придумали более дорогостоящий, а средств нет. Детям нужна школа, а не ее чертежи», — отметил Кондратьев.

По словам курирующего вице-губернатора Анны Миньковой, деньги были выделены на строительство именно типовой школы, а изменения в проектно-сметной документации, которые хотят внести районные власти, приводят к большим расходам и задержке в строительстве.

Admkrai.krasnodar.ru Спортзал

В аварийном состоянии находится и детско-юношеская спортивная школа Приморско-Ахтарска, на ее месте власти планируют построить универсальный спортивный комплекс. Однако пока это только и остается в планах и на бумаге. Проект был разработан больше года назад, но до сих пор не прошел согласование.

«Я езжу по районам и вижу разительные перемены. В Приморско-Ахтарске, на мой взгляд, изменений нет», — сказал глава региона.

В рейтинге социально-экономического развития Приморско-Ахтарск занимает 36 место из 44 муниципалитетов края. 15 предприятий района находятся в стадии банкротства, из них четыре — бюджетообразующие.

Читайте также: Усть-Лабинский район Кубани возглавит бывший красноярский министр

Рыболовная отрасль также находится в глубоком кризисе. Из 9 тыс. га рыбоводных площадей Приморско-Ахтарска используется всего чуть более 1,5 га. Производство и реализация товарной рыбы в 2016 году составило всего 168,5 тонны. Это почти на 30% меньше, чем в 2015 году. Кондратьева отметил, что при сохранении подобных темпов, рыбная отрасль в районе через 3−5 лет может полностью прекратить свое существование. Между тем именно она может стать одним из главных ресурсов развития экономики.

Не уделяют должного внимания местные власти и развитию курортной составляющей.

«Главный источник финансирования в Приморско-Ахтарске — море. Но курортом город пока назвать сложно. Даже набережная как в промзоне», — обратил внимание в ходе объезда глава региона.

На реконструкцию городской набережной из краевого бюджета было выделено больше 2 млн рублей. После завершения работ здесь должны появиться пешеходные и велосипедные дорожки с озеленением, летние кафе, развлекательные и спортивные сооружения, а также аквапарк.

Admkrai.krasnodar.ru Городская набережная

Еще одна острая проблема района, которую озвучили на встрече с главой края местные жители, — это качество воды. Она грязная, с неприятным вкусом и запахом.

«Такой водой можно поливать огород, но не пить. В районе зафиксирован высокий рост смертности от болезней органов пищеварения — значит, все-таки качество воды низкое. На фоне таких результатов в экономике еще мы имеем и провал в демографии. Это неприемлемо», — акцентировал глава региона.

При этом два года назад водозаборные очистные сооружения в Приморско-Ахтарске были реконструированы. На эти цели было направлено свыше 400 млн рублей.

А вот рождаемость в районе — одна из самых низких на Кубани. В чём причины такой ситуации, будет разбираться краевое министерство здравоохранения. Ведомству поручено провести соответствующую проверку.

Пожаловались жители района и на неудовлетворительное состояние дорог, отсутствие детских и спортивных площадок. Вениамин Кондратьев дал поручение краевому министерству ТЭК и ЖКХ включить муниципалитет в программу «Формирование комфортной городской среды».

Кому предстоит решать эти проблемы, пока не известно. Имя приемника Спички на новом посту пока не названо.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Краснодарском крае сменились главы в трех районах региона. Администрацию Темрюкского района возглавил Федор Бабенков. 4 февраля он официально вступил в должность. 6 февраля новый руководитель был назначен и в администрации Апшеронского района. В марте покинул свой пост руководитель администрации Усть-Лабинского района Сергей Батурин.