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В двух районах Кубани сменились главы

Политика
Администрацию Апшеронского района временно возглавил Роман Герман

Апшеронский район, Краснодарский край, 6 февраля 2017, 12:38 — REGNUM  В администрации Апшеронского района Краснодарского края назначен новый руководитель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации 6 февраля, временно исполнять обязанности главы будет первый заместитель Роман Герман.

Отставку прежнего главы муниципалитета Андрея Кравченко депутаты совета приняли в конце прошлой недели на внеочередной сессии.

О новом руководители известно, что ранее он дважды избирался депутатом совета муниципального образования Апшеронский район, работал заместителем председателя совета.

Напомним, о своем намерении уйти в отставку Андрей Кравченко заявил после инспекционной поездки губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в муниципалитет 31 января. Главу региона жители буквально засыпали жалобами на проблемы в сфере ЖКХ, неотремонтированные улицы, отсутствие тротуаров и парковок. Недовольство губернатора также вызвала и красная ковровая дорожка, которую чиновники расстелили до единственного в районе воздухоопорного комплекса, который уже более шести лет никак не могут ввести в эксплуатацию.

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Добавим, что сменился глава и в администрации Темрюкского района. 4 февраля Федор Бабенков, избранный на этот пост, официально вступил в должность. В районном Доме культуры, где состоялась торжественная сессия совета муниципального образования, вице-губернатор Юрий Бурлачко вручил новоиспеченному руководителю удостоверение главы муниципального образования. Среди задач, которые губернатор Кубани поставил перед Бабанковым, — укрепление экономики, повышение собственных доходов, развитие малого и среднего бизнеса, а также капремонт спортивных объектов и строительства дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее занимавший пост руководителя Темрюкского района Сергей Робилко перешел на другое место работы. Его отставку депутаты совета Темрюкского района приняли 21 октября. По итогам конкурса по отбору кандидатур на должность руководителя муниципалитета были отобраны и представлены в совет района три кандидатуры: Федора Бабенкова, Александра Титаренко и Юрия Романова. 27 января по итогам тайного голосования депутатов райсовета победу одержал Федор Бабенков.

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