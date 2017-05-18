Хабаровск, 18 мая, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Эксперты ОНФ в Хабаровском крае потребовали ввести режим ЧС в районе озера Петропавловское — главной нерестовой базы реки Амур — в связи в разливом нефтепродуктов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Хабаровского ОНФ Активисты ОНФ требуют ввести режим ЧС в районе озера Петропавловское

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По оценкам экспертов ОНФ, площадь загрязнения нефтепродуктами составляет не менее 17 кв. километров. Загрязнение распространяется на ручей Анастасьевский и на Анастасьевскую протоку, а также на место впадения этой протоки в озеро и на несколько километров береговой линии. Мазутное пятно отчетливо просматривается на поверхности водоема на расстоянии нескольких сотен метров от берега. Виновник загрязнения, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление», владелец мазутоотвода и котельных, с которых произошла утечка, изначально утверждал, что выброс составил всего 10 тонн. Но эксперты ОНФ с утверждением коммунальщиков не согласны.

«Вода спала, стал возможен проезд к месту загрязнения. Теперь мы в полной мере можем оценить масштаб проблемы. Здесь далеко не 10 тонн утекло, здесь намного больше», — заявил эксперт хабаровского регионального ОНФ по проблемам экологии Владимир Сидоров.

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Вместе с активистами ОНФ на берег озера Петропавловское прибыли специалисты департамента Росприроднадзора по ДФО и ФГБУ ЦЛАТИ. Был произведен отбор грунта и взяты пробы воды для анализа.

Главная проблема заключается в том, что Петропавловское озеро является крупнейшей нерестовой базой реки Амур. Это объект рыбохозяйственного значения высшей категории. В ликвидации последствий аварии сейчас участвуют всего 12 человек и три единицы техники. По мнению экспертов ОНФ, таких сил для предотвращения экологической катастрофы недостаточно — удалось собрать всего 4,5 тонны загрязненного грунта и нефтепродуктов.

Активисты ОНФ обратились в региональное управление МЧС с просьбой объявить в районе озера Петропавловское режим ЧС и направить туда все имеющиеся в распоряжении ведомства силы и технику.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Сахалинской области экологи привлекли внимание властей к разливу нефтепродуктов в море: слив ГСМ из расположения воинской части продолжался неделю. Между тем, море у берегов Сахалина, его побережье являются местом обитания множества краснокнижных представителей флоры и фауны — сивучей, серых китов, ценных видов рыбы.