В море у берегов сахалинского Корсакова неделю сливают ГСМ

Корсаков, Сахалинская область, , 09:30 — REGNUM Склад ГСМ в сахалинском Корсакове загрязняет море нефтепродуктами. Экологи бьют тревогу: ядовитые вещества грозят уничтожением уникальной флоре и фауне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал представитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

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«26 апреля, к нам поступило сообщение от неравнодушных граждан города Корсакова о загрязнении моря нефтепродуктами. Пятно радужной пленки с характерным нефтяным запахом протянулось на несколько тысяч квадратных метров вдоль берега самой южной оконечности города. По нашей просьбе факты проверили активисты общественной организации «Телеграмм» в Корсакове. Факты подтвердились. Нефтепродукты стекают в море по безымянному ручью со стороны объекта, похожего на нефтебазу или склад ГСМ. Объект расположен вверх по склону, в 250 метрах от берега моря. Вход на склад охраняют люди в военной форме, на объект они никого не пускают», — рассказал эколог.

По сообщениям местных жителей, загрязнение моря нефтепродуктами продолжается уже целую неделю. Собственники склада ГСМ никаких мер не предпринимают.

«Нефтепродукты в морской воде в первую очередь несут смерть морским птицам. А у нас их — великое множество, в Красную книгу занесен белоплечный орлан, много чаек, уток, других морских пернатых. Оперение слипается, нарушается термоизоляция, птицы гибнут! Ядовитые вещества накапливаются в морских организмах, в тех же моллюсках, которые люди употребляют в пищу. Замазучиваются водоросли, та же морская капуста, имеющая важное хозяйственное значение для промысловиков Сахалина — такую капусту есть уже нельзя. Ну, и конечно — рыба. Рыба пропускает воду через жабры, соответственно, происходит отравление, рыба гибнет», — добавил Дмитрий Лисицын.

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Общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» обратилась в военную прокуратуру и Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора с просьбой выявить виновных и обязать их немедленно очистить море от нефтяного загрязнения.

«Сброс в море нефтепродуктов сегодня представляет самую страшную угрозу. Колоссальной проблемой является сброс льяльных вод и отработанных ГСМ с морских судов. Раньше, чтобы не платить портовые сборы, нерадивые капитаны уводили судно подальше на рейд и просто сбрасывали все эти ядовитые отходы там. Сейчас такое хоть и есть, но меньше. Развивается система спутникового контроля. Пятно нефтепродуктов, особенно, если их сбрасывает, например, огромная плавбаза, видно из космоса. Что делают сейчас? Сливают всю эту отработку в бочки, запаивают, выбрасывают в море. Это можно сравнить с вражеским минированием моря! Ведь эту бочку может вынести течением куда угодно, в такие экологически уязвимые территории, как лежбища морских млекопитающих, да все, что угодно может быть! Я считаю, что для борьбы с такими проявлениями в структуре транспортной полиции должны появиться специальные отделы, оснащенные катерами, способные молниеносно реагировать на подобные вопиющие нарушения. И наказание за уничтожение всего живого в море должно быть предельно жестким», — убежден эколог Дмитрий Лисицын.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологи Сахалина сегодня бьют тревогу не только по поводу разливов нефтепродуктов. Масштабное строительство международного горнолыжного курорта «Горный воздух», по мнению ученых и общественников, грозит уничтожением лесов на прилегающих сопках. Между тем, в данном районе произрастает много краснокнижных растений. Решением правительства РФ Сахалин вошел в ТОП 15 особо охраняемых природных территорий, где будут реализованы приоритетные проекты в сфере экотуризма, что накладывает на островные власти большую ответственность по сохранению уникальной сахалинской природы.