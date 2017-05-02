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Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?

Происшествия

Строители «Горного воздуха» оставили часть Южно-Сахалинска без чистой воды?

Вода
jingoba
Вода

Южно-Сахалинск, 2 мая 2017, 11:49 — REGNUM  Водозабор на реке Еланька, подающий воду в столицу Сахалинской области — Южно-Сахалинск — остановлен в связи с сильным загрязнением. Экологи убеждены, что виновны в загрязнении воды в реке строители ТОР «Горный воздух», передает корреспондент ИА REGNUM.

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«На прошедших выходных мы вместе с учеными Дальневосточного геологического института обследовали район строительства горнолыжной инфраструктуры в рамках ТОР «Горный воздух» в бассейне реки Еланька. Обследование показало, что с объектов, возводимых в районе, известном как Долина Туристов, в реку Еланька с талыми водами стекают большие объемы взвешенных веществ — при этом, ниже по течению на реке находится водозабор «Река Елань», ежедневно поставляющий Южно-Сахалинску 4−6 тыс. кубометров питьевой воды. Все строительство ведется во втором поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения. На момент осмотра, здесь, вблизи нижней станции построенного в 2016 году Южного кресельного подъемника, уже началось бурение скважин под строительные изыскания новых объектов, которое ведет АО «СахалинТИСИЗ». В 40 м от реки, в ее водоохранной зоне, работает буровая установка на базе ГАЗ-66, техника для ее обслуживания постоянно передвигается по дороге, ведущей в Долину Туристов по правому берегу Еланьки и очень популярной среди сахалинских туристов.

Сейчас дорога превращена в невероятное грязное месиво, передвигающиеся туда и обратно машины переезжают 16 ручьев без водопропускных устройств, в результате часть их течет по глубоким колеям, смывая грязь в реку. Также техника АО «СахалинТИСИЗ», была обнаружена на противоположному берегу реки Еланька — буровая установка пыталась пробиться выше по течению от Южного подъемника, однако застряла в снегу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

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Совместное обследование территории учеными и экологами показало, что вода также размывает отсыпку в коридоре самого Южного подъемника, мощные ручьи местами уходят под землю, вымывая грунт вокруг опор канатно-кресельной дороги, где уже образовались заметные просадки поверхности земли. Отсюда в Еланьку поступает наибольший объем взвесей.

«Эти мощные эрозионные процессы напрямую угрожают целостности и безопасности Южного кресельного подъемника и стали возможными из-за серьезных ошибок в строительстве. Это, в частности, отсутствие дренажа и отвода с трассы поверхностных и грунтовых вод, полное отсутствие укрепления склонов, противоэрозионных сооружений, биологической рекультивации. В результате здесь не только идет активная эрозия, но и формируются техногенные оползневые и селевые массивы», — рассказал старший научный сотрудник Сахалинского филиала ДВГИ РАН, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский.

Ниже зоны строительства река Еланька очень грязная, вода мутная и насыщена взвешенными веществами, при этом выше по течению от нижней станции Южного кресельного подъемника вода в реке абсолютно чистая.

Группа экологов и ученых также осмотрела водозабор «Река Елань» и обнаружила, что он прекратил работу — пруды-накопители полностью осушены, а грязная река пущена в обход гидротехнических сооружений. Причину этого пояснили работники водозабора — с 27 апреля он закрыт из-за резко возросшей мутности воды, а до этого исправно подавал в город 4 тысячи кубометров чистой воды ежедневно.

«Мы считаем, что строители объектов ТОР «Горный воздух» нарушили целый ряд природоохранных нормативно-правовых актов. В настоящее время мы готовим заявления в соответствующие контролирующие природоохранные органы. Мы убеждены, что строительные работы в районе Долины туристов необходимо срочно прекратить», — заявил Дмитрий Лисицын.

Между тем, руководство южно-сахалинского «Горводоканала» в заявлении для местной прессы сообщило, что остановка водозабора на реке Еланька со строительством в рамках ТОР «Горный воздух» никак не связано — это просто сезонная необходимость, а загрязнение воды связано с обильным таянием снега.

Экологи и ученые с таким мнением не согласны.

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К тому же, в официальном письме руководитель Горводоканала подтвердил, что при остановке водозабора на реке Еланьке заместить водоснабжение Южно-Сахалинска в полном объеме не представляется возможным.

Областные власти в официальных ответах ссылаются на «мероприятия по модернизации системы водоснабжения Южно-Сахалинска».

«Мы считаем, что мероприятия по модернизации городского водозабора должны обсуждаться с общественностью, с учетом мнения экспертов и жителей города», — подчеркнул Дмитрий Лисицын

Как сообщало ИА REGNUM, экологи давно бьют тревогу по поводу вмешательства различных организаций в уникальную эко-сферу Сахалина и курил: в море сливают ГСМ, нерадивые рыбаки бросают в море тралы и сети, которые калечат краснокнижных сивучей, строители нарушают уникальную биосферу сахалинского леса.

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