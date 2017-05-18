Радио REGNUM: первый выпуск за 18 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- В США одобрен законопроект о санкциях против России за поддержку Асада;
- Трамп прокомментировал назначение советника по делу о его связях с Россией;
- «Путин готов представить запись беседы Лаврова с Трампом»;
- На Украине начали блокировку запрещенных Киевом российских сайтов;
- Медведев признал, что власти оказались не готовы к проблемам с интернетом.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/311