Ванино, Хабаровский край, 17 мая, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Депутаты-единороссы в СВП Ванино, после провальных общественных слушаний, где большинство собравшихся высказались против отмены прямых выборов мэра, решили спросить мнение жителей на улицах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Поселок Ванино приходит в упадок

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Региональный исполком политической партии «Единая Россия» принял решение опросить жителей Ванино по поводу отмены прямых выборов мэра.

Такое решение было принято, поскольку нет ясной картины — какой же именно вариант ванинцы считают наиболее приемлемым для себя: назначение главы администрации через конкурсную процедуру или выборы?

«Совместно с председателем Ванинского собрания депутатов и местным отделением партии «Единая Россия» нами было принято решение провести ряд дополнительных массовых опросов. Мы пригласили всех желающих принять в них участие», — сообщил секретарь регионального отделения партии, спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Опрос будет проводится 17 мая с 10:00 до 19:00 (17:00 — 02:00 МСК) на трех улицах поселка Ванино.

«Безусловно, по итогам общественных слушаний мы приняли во внимание мнение граждан и результаты голосования. Тем не менее, появились подозрения, что часть участников слушаний была ангажирована другими политическими партиями и прежде всего преследовала собственные политические интересы: на входе в здание, где проводились слушания, стоял одиночный пикет ЛДПР, глава администрации Ванино Мансур Губайдуллин — член КПРФ. Кроме того, во встрече приняли участие всего 150 человек. Это лишь малая часть жителей поселка. Поэтому, хотелось бы провести дополнительный опрос жителей поселка, чтобы получить более точные и достоверные сведения», — заявила председатель ванинского совета депутатов, выдвинутая на эту должность партией «Единая Россия», Инна Иршакова.

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При этом, единороссы не сообщают, будут ли они привлекать к своим опросам членов других политических партий или представителей общественности.

«Я впервые об этом слышу! Ни о чем подобном никого из депутатов — не единороссов не оповещали. И вообще — разве это правильно? Мы не знаем кто и каким образом будет проводить этот опрос. По-хорошему, такой опрос, во-первых, нужно было проводить до того, как «ЕР» озвучила ванинцам саму идею отмены прямых выборов мэра. Провели опрос, выяснили, что люди поддерживают, например, отмену, и вот это — уже повод для отмены. Во-вторых, проводить такие опросы должны независимые общественные организации. А в таком виде опрос «ЕР» очень напоминает агитацию единороссов за свой проект. Мы не знаем, как они будут этот опрос проводить, что они будут говорить опрашиваемым. Сегодня они проводят опрос с 10 утра. Сообщение об этом на местном сайте появилось уже после 11 утра. А завтра состоится заседание совета депутатов, на котором должно быть принято решение о внесении изменений в Устав поселка Ванино по поводу выборов мэра. Ну, и где здесь хоть какой-то намек на демократию?», — поделилась своим мнением беспартийный депутат поселка Ванино Анжела Брянкина.

Депутат Анжела Брянкина и корреспондент ИА REGNUM в период с 11:30 до 13:40 по местному времени дважды объехали улицы, указанные в сообщении исполкома «ЕР» как места массовых опросов. Но ни на улице Центральной, ни на улице Матросова, ни на Приморском бульваре никаких опросов не обнаружили.

«Ни для кого не секрет, что вся «верхушка» местной «ЕР» работает в местном техникуме. Вот сейчас студентов пошлют, студенты и «проведут опрос», как им надо — сами себя и опросят. Если вообще проводить будут, а то, думаю, просто нарисуют, все, что нужно. Безобразие! Не вижу никого ни с какими опросами на улице! А в кулуарах все уже говорят: мол, чего вы дергаетесь, все уже решено и никаких вариантов не предусмотрено — выборы мэра Ванино остались в прошлом. Ну, и что это за отношение к людям?!», — возмутилась местная жительница Наталья Панфилова.

Не смотря на то, что уже в четверг, 18 мая, депутаты-единороссы в поселковом совете намерены поставить точку в вопросе выборов мэра, до сих пор не понятно мнение населения. С одной стороны, люди крайне негативно относятся к бездействию нынешней поселенческой администрации — поселок выглядит чудовищно грязным и запущенным, дороги, на ремонты которых ежегодно отпускаются средства из местного бюджета, не выдерживают и года, а все подряды на их ремонт, а также на ремонт других объектов муниципальной собственности, стабильно получают два местных предпринимателя, к качеству работы которых есть претензии буквально у всех. Количество стихийных свалок превысило все разумные пределы. С другой стороны — люди говорят о недоверии именно местным депутатам от «ЕР» — сегодняшний опрос считают еще одним проявлением нечистоплотного ведения дел. Люди опасаются, что единороссы будут «пристраивать» на нужные места нужных им людей, а мнение населения в расчет не будет принято вовсе.

«Здесь вполне понятны резоны. Конечно, люди могут ошибиться и выдвинуть не тех. Но наличие прямых выборов позволяет им, по крайней мере, иметь шанс исправить свою ошибку. В условиях назначаемого мэра этот шанс исчезает. Во всяком случае, политика городских властей полностью уходит из-под контроля населения. Люди это прекрасно понимают, потому и не выражают бурного восторга», — считает политолог, профессор ТОГУ Леонид Бляхер.

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Как сообщало ИА REGNUM, свободный порт Ванино уже более года лихорадит в связи с отменой прямых выборов на муниципальном уровне. Выборы главы муниципального района длились больше года и срывались дважды. В первый раз конкурсная комиссия отклонила сразу 9 кандидатур, среди которых были и руководители предприятий, и единороссы, и лидеры общественного мнения, причем, отклонила по формальным обстоятельствам — недочеты в сборе документов.

Во втором туре на пост главы претендовали две женщины. И если одну из них, предпринимателя Юлию Данилову местное общественное мнение отклонило, скорее, по «гендерному признаку» — портовый район пока не готов видеть в кресле главы даму, то ко второй кандидатке, Наталье Шустовой, главе местных единороссов, у общественности и депутатов были вполне обоснованные претензии. Наталья Шустова руководила ванинским филиалом Комсомольского-на-Амуре Государственного Технического университета, которым ванинцы до поры-до времени чрезвычайно гордились: не каждый поселок может похвастаться собственным университетом, пусть и филиалом. Университет располагается в роскошном здании, переговоры о передаче его под университет лично вел с прежними собственниками, крупным лесопромышленным холдингом, еще в бытность депутатом Госдумы нынешний губернатор Вячеслав Шпорт. Наталья Шустова, уходя с должности директора филиала, оставила учреждение в весьма плачевном состоянии — сегодня университет уже не тот, там не обучаются студенты, он служит, скорее, базой для приема в головной вуз, да для всевозможных семинаров, школьных фестивалей технического творчества и прочего. Но ванинцы еще надеются, что их университет опять обретет прежний статус. А Наталья Шустова теперь руководит техникумом в соседнем районе.

Главу свободного порта Ванино назначили лишь с третьей попытки. Им стал Александр Наумов, до этого руководивший крупнейшим в районе предприятием, предоставляющим коммунальные услуги. Кандидатура устроила и население, и бизнес — Наумов пользуется в районе заслуженным авторитетом.

В соседней Сахалинской области попытки властей авторитарно вмешиваться в процесс выборов глав муниципалитетов приводят к результатам, прямо противоположным ожидаемому. Так в столице сахалинских нефтяников Охе правительство области пыталось, видимо, не совсем лояльно, навязать своего кандидата на пост главы района. При этом, единоросс Денис Кан знающими его людьми характеризуется, как человек дела. Но люди в Охе его попросту не знали. И большинством голосов, правда, с небольшим преимуществом, избрали коммуниста Сергея Гусева. При этом, во время опросов, который проводили местные журналисты, люди говорили: «мы не то, чтобы за Гусева, но мы не хотим, чтобы нам навязывали того, кого мы не знаем». Гусева попытались отстранить по формальным причинам: он не представил справку об увольнении с прежнего места работы. Охинцы вышли на митинг протеста. Гусева горожане отстояли. Но вскоре инспекторы охотнадзора в сопровождении бойцов СОБРа задержали свежеиспеченного главу района за браконьерскую охоту на диких гусей. Сам Гусев вину отрицает, говорит, что тоже проводил рейд, но улики говорят об обратном. А жители Охи чувствуют себя неуютно. В Корсаковском, Холмском районе жители дошли до Верховного суда, отстаивая право на прямые выборы мэров.