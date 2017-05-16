Тунис, 16 мая, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения еще на один месяц, 16 мая сообщает Associated Press.

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Продление чрезвычайного положения необходимо из-за «требований борьбы с терроризмом», заявил пресс-секретарь президента Рида Бугеззи.

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Напомним, режим чрезвычайного положения введен в действие почти 18 месяцев назад. В 2015 году в Тунисе произошли три крупных нападения, в результате которых погибли более 70 человек.

Ответственность за теракты в Тунисе взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).