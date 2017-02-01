В Германии задержан вероятный соучастник теракта в Тунисе

Берлин, , 18:45 — REGNUM Правоохранительные органы Германии задержали гражданина Туниса, подозреваемого в планировании теракта, сообщает 1 февраля Reuters.

Задержанного подозревают в причастности к террористической атаке в Тунисе в 2015 году, когда группа исламистских боевиков ворвалась в Национальный музей Бардо. В результате теракта погиб 21 человек.

Представители прокуратуры Франкфурта считают, что начиная с августа 2015 года, 36-летний задержанный пытался завербовать граждан Германии в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировал создать сеть сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью совершения теракта.

Напомним, гражданин Туниса был арестован во время проведения крупной спецоперации в федеральной земле Гессен, в которой участвовало более 1 тыс. 100 сотрудников полиции. Полицейские провели обыски в 54 квартирах, офисах и мечетях во Франкфурте и ряде других городов федеральной земли Гессен.

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