Пекин, 16 мая, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Банковский регулятор КНР заявил 15 мая, что в течение года будет представлено нового законодательство, которое позволит убрать лазейки в законах и усилить надзор за финансовыми рисками, передает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Законодательство усилится в ключевых сферах, включая вверение акционерного капитала, надзор за использованием фондов и финансовые службы, сообщает Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая.

Законодателем следует уделить больше внимания страхованию там, где имеет место быть систематические финансовые риски.

Комиссия планирует завершить 46 законодательных программ в 2017 году, затрагивающие управление рисками при банкротстве и ликвидность коммерческих банков.

Также будет проведена работа над разработкой 16 программ, включая надзор за компаниями, занимающимися микрофинансированием, а также управление ликвидностью трастовых компаний.

Напомним, что ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о нацеленности Китая на реформирование экономики, совершенствуя законодательство.

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Кроме того, было объявлено о том, что структурная реформа экономической системы КНР, которая затрагивает в том числе и финансовый сектор экономики, будет продолжена в 2017 году.

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При этом, одна из ключевых ставок реформаторов делается на изменение законодательства в сфере административного надзора во всех сферах.