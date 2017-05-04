Законодатели КНР плотно взялись за реформирование, начав с закона о надзоре

Пекин, , 01:24 — REGNUM Китайские законодатели пересмотрят государственный закон об административном надзоре, превратив его в закон о государственном надзоре, утверждается в новом плане, опубликованном Всекитайским собранием народных представителей, высшим законодательным органом Китая, передает 3 мая агентство «Синьхуа».

Целью закона является законодательное обеспечение централизованного, единого, авторитетного и высокоэффективного надзора на государственном уровне над системой. Новый закон запланирован к обсуждению в первом слушании на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в июне 2017 года.

Пересмотр закона и новые законопроекты по общественным библиотекам, налогу на табак, налогу на тоннаж судна, по предотвращению и контролю загрязнения почвы, международной юридической помощи при расследовании криминальных дел, по системе исправления, а также по здравоохранению и ряду других вопросов, тоже будут обсуждены в первом чтении уже в 2017 году.

Кроме того, законодательный орган пересмотрит поправки к законам о фермерских кооперативах, народных судах и прокуратурах, а также национальном гимне несколько позже в течение года.

В июне комитет продолжит обсуждение или пересмотр законов об интеллектуальной собственности, малых и средних предприятиях, а также загрязнении воды, а уже в августе будет пересмотрен закон об электронной коммерции, передает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный комитет по делам развития и реформы КНР продолжит в 2017 году проведение структурных реформ преимущественно в сфере экономики.

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