Китай продолжит структурную реформу экономики в 2017 году

Пекин, , 04:12 — REGNUM Государственный комитет по делам развития и реформы приложит еще больше усилий в 2017 году для проведения структурных реформ, сообщает 27 апреля агентство «Синьхуа».

Реформа структуры поставок остается одной из самых актуальных на повестке дня в 2017 году, говорится в заявлении комитета.

Для сокращения числа нереализованной недвижимости и перепроизводства будут принятые твердые и эффективные меры, снимающие ряд обременений с бизнеса и улучшая особо отсталые сферы.

Комитет ставит целью обеспечение прорыва в процессе экономической реструктуризации. По мере того, как экономика подает сигналы о ее стабилизации в первом квартале 2017 года, структурные проблемы и неопределенность никуда не деваются, что требует еще больше усилий для углубления реформ, говорится в заявлении.

Другие ключевые сферы также удостоились внимания. Набирают обороты налоговые и финансовые реформы, открываются частному капиталу новые сектора, также серьезное внимание уделяется защите экологии.