Мехико, 13 мая, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Три высокопоставленных мексиканских чиновника посетят Вашингтон на следующей неделе, чтобы встретиться с коллегами из США, заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, 12 мая сообщает Reuters.

Heraldry Страны, входящие в НАФТА

Видегарай заявил, что в связи с напряженными отношениями с США, Мексика рассматривает возможности для расширения связей с Китаем. В текущем году запланирована серия встреч с китайскими официальными лицами.

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Напомним, 11 мая Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Лайтхайзера на пост торгового представителя США. Ряд сенаторов-республиканцев, не поддержавших Лайтхайзера, заявили, что новый торговый представитель не сможет оценить выгоды Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), подписанного США, Канадой и Мексикой в 1992 году.

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Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести США из НАФТА, однако 27 апреля Трамп, заявил, что немедленный выход из соглашения станет «шоком для системы». Администрация США выйдет из НАФТА, если в результате переговоров не удастся достигнуть «справедливого» пересмотра торгового соглашения.