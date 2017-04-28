Лидеры Мексики и Канады обсудили реформирование НАФТА

Мехико, , 16:14 — REGNUM Президент Мексики Энрике Пенья Ньето 27 апреля в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил тему Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и перспективы его обновления, сообщает интернет-портал TERRA.

Пенья Ньето и Трюдо «согласились, что существуют возможности осуществить благоприятные обновления для трех стран НАФТА путем конструктивного переговорного процесса», говорится в заявлении президента Мексики.

Главы двух стран согласились продолжить общение по этой теме, чтобы «гарантировать успех процесса обновления (НАФТА)» в интересах обеих стран.

Телефонные переговоры президента Пенья Ньето с премьер-министром Трюдо прошли через день после того, как мексиканский президент беседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, который также имел беседу с канадским премьером Трюдо о торговом соглашении между тремя странами, существующем с 1 января 1994 года.

Президент Пенья Ньето говорил с Трампом о целесообразности сохранения и модернизации НАФТА, а также о совместной работе с Канадой по «успешному пересмотру соглашения в интересах трех стран», сообщает пресс-служба президента Мексики.

Напомним, после переговоров Трампа с Пенья Ньето и Трюдо последовали сообщения, опубликованные в американских СМИ со ссылкой на письменное распоряжение, к которому они получили доступ, о том, что Белый дом рассматривает односторонний выход из НАФТА.

Согласно этому распоряжению правительство Трампа прибегло к статье в торговом договоре, которая позволяет выход одного из членов соглашения через шесть месяцев после официального уведомления других членов НАФТА.

Однако вскоре Белый дом официально объявил о том, что Соединенные Штаты не будут в одностороннем порядке отказываться от торгового договора НАФТА, а откроют процесс его пересмотра.