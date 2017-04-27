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Правительство Канады готово к пересмотру договора НАФТА

Экономика

Пересмотр возможен в ответ на требования со стороны США

Оттава, 27 апреля 2017, 01:27 — REGNUM  Правительство Канады готово к переговорам по пересмотру соглашения НАФТА с Соединенными Штатами, передает Reuters.

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, пересмотр возможен в ответ на требования со стороны США.

«На данный момент переговоры по НАФТА еще не начались, но Канада готова начать их в любое время», — сообщила Фриланд.

Напомним, о возможности выхода Канады и США из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) стало известно после повышения таможенных пошлин на ввоз в Соединенные Штаты канадских пиломатериалов и молочной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Белый дом не намерен ограничиваться только повышением пошлин, а намерен перейти к пересмотру положений НАФТА.

Выход из Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерства, а также из договора НАФТА как невыгодных для США являлись одними из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

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