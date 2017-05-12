Таганрог, Ростовская область, 12 мая, 2017, 13:45 — ИА Регнум.

Газовики провели тщательный осмотр газовых сетей и оборудования разрушенного от взрыва голубого топлива многоквартирный дом в Таганроге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 12 мая, запускать газ в здание опасно.

ИА REGNUM Администрация Таганрога

В ходе инспекции 60 квартир техники обнаружили около 50 нарушений. В частности, 16 газовых плит и 31 колонка не соответствуют требованиям эксплуатации. Также было самовольно изменено место установки газового оборудования, не работала автоматика безопасности, нарушена конструкция вентиляционного канала.

Подключить здание к газу можно будет только после того, как все нарушения будут устранены.

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Ростовская область: Взрыв газа в Таганроге произошёл по вине жильца

Пострадавший от взрыва бытового газа дом к системам жизнеобеспечения должны были подключить в эти дни. Аварийные работы в здании были завершены в конце апреля. Газ, свет и воду должны дать во все квартиры, за исключением тех, которые расположены в третьем подъезде, в котором прогремел взрыв. Пока жильцы нашли временный приют в пункте временного размещения, который организован в гостинице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом был объявлен зоной ЧС. Полностью лишились имущества шесть человек, у 11-ти квартиры разрушены частично. Они постепенно получают первые выплаты в качестве компенсации. Полностью восстановить объект можно только к июню 2017-го.

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Напомним, взрыв бытового газа в доме №12/1 по улице Шаумяна произошёл ранним утром 9 апреля. На момент взрыва в доме находилось 68 человек, из них двое погибли, ещё двоим понадобилась медицинская помощь. Ведется расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».

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