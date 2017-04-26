Пострадавший от взрыва дом в Таганроге полностью восстановят только к июню

Таганрог, Ростовская область, , 12:11 — REGNUM

Пострадавший в Ростовской области от взрыва бытового газа многоквартирный дом в ближайшее время подключат к системам жизнеобеспечения. Но полностью объект будет восстановлен только лишь к июню 2017-го. Об этом ИА REGNUM 26 апреля проинформировали в администрации Таганрога.

Аварийные работы в здании окончены, газ, свет и воду дадут во все квартиры, за исключением тех, которые расположены в третьем подъезде. Именно в нём прогремел взрыв голубого топлива. Но только перед тем, как обеспечить квартиры ресурсами, здание ещё раз проверят с помощью комплекса «Стрела». Для дополнительной уверенности в надежности помещений.

«Я рассчитываю, что до конца недели мы сможем подключить системы жизнеобеспечения в доме, и после этого жители смогут начать туда заходить. Пока они живут в гостинице, в пункте временного размещения. Главный вопрос — в газификации: нужно провести диагностику сети, потому что она могла быть повреждена при взрыве. И нужно такое же заключение сделать по дымоходам, чтобы не было тяжелых последствий. Эти работы будут вестись параллельно. Третий подъезд, где произошел взрыв, к газоснабжению подключаться не будет, его система газоснабжения будет заменена полностью», — прокомментировал ситуацию сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий.

По его словам, отремонтировать разрушенный подъезд вряд ли удастся раньше, чем до середины июня. Но при любых обстоятельствах в квартирах будет сделан черновой ремонт.

Отметим, в пункте временного размещения, который предоставили жителям дома в гостинице «Таганрог», приют нашли 53 человека, остальные горожане поселились у родственников. Дом был объявлен зоной ЧС. Полностью лишились имущества шесть человек, у 11-ти квартиры разрушены частично.

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Напомним, пару недель назад вероятный виновник трагедии был уже известен. «Как установлено, причиной взрыва газа в многоквартирном доме стали действия одного из погибших», — сообщили в пресс-службе донского губернатора. В квартире, в которой произошёл взрыв, находились двое — молодая пара. Оба погибли. Региональные власти выделили в качестве компенсации 1 млн рублей родным таганроженки.

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Ростовская область: Таганрожцы из зоны ЧС получили первые выплаты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, таганрожцы из зоны ЧС получили первые выплаты из городского бюджета — по 5 тыс. рублей. В ближайшее время жильцы 14 квартир получат компенсацию за полную или частичную потерю имущества.

Взрыв бытового газа в доме №12/1 по улице Шаумяна произошёл ранним утром 9 апреля. На момент взрыва в доме находилось 68 человек, из них двое погибли, ещё двое — госпитализированы. Ведется расследование уголовного дела по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».

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