Хабаровск, 12 мая, 2017, 06:19 — ИА Регнум. II Международный экологический форум «Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона» завершил работу в Хабаровске. В нем приняли участие ученые — экологи и общественники из России, Японии, Китая. Форум организован при содействии ОНФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Хабаровский край свободный порт Ванино: нерпы острова Токи

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На одной из площадок форума — «Промышленная экология» — обсудили возобновляемые источники энергии. До 2035 года в России ожидается рост возобновляемых источников электроэнергии — ветряной и солнечной — до 3%. Ожидаемые инвестиции в развитие этого сектора экономики составят 53 млрд долларов.

Для поддержки «зеленой энергетики» в России принята программа, согласно которой сетевые компании обязаны покупать электроэнергию у поставщиков возобновляемых источников энергии по регулируемым тарифам.

«Необходимо создание рыночных инструментов регулирования выбросов парниковых газов в промышленности и энергетическом секторе, в том числе, путем создания системы ограничений. Руководство компаний привыкло бороться со следствиями: в лучшем случае со случившимся фактом локального загрязнения окружающей среды. И сегодня крайне важно, чтобы руководство предприятий Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино и Советской Гавани, а также других городов и районов Хабаровского края и Дальнего Востока стало мыслить стратегически значимыми категориями и минимизировало возможности негативного воздействия на экологию», — отметил один из модераторов форума, сопредседатель Хабаровского регионального отделения ОНФ Сергей Мазунин.

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Координатор региональной группы ОНФ Хабаровского края по проблемам экологии и защиты леса Владимир Сидоров представил на форуме один из наиболее заметных докладов — «Экологической сознание жителей Хабаровского края».

На протяжении довольно длительного периода активисты ОНФ проводили опросы жителей 6 районов региона. Выборка составила более 600 анкет. Опрос показал, что 47,4% жителей Хабаровского края считают экологическую обстановку в своем регионе «скорее благополучной». 45% уверены, что с экологией, напротив, все далеко не безоблачно.

Самой большой экологической проблемой жители края считают лесные пожары — эту экоугрозу отметили, как главную, 73,7% опрошенных.

На втором месте те, кто не на шутку встревожен проблемой с чистой водой — таких 71,8%.

Главной экологической проблемой считают загрязнение воздуха 59,4% респондентов.

47,6% опрошенных полагают, что самой серьезной экологической опасностью являются несанкционированные свалки.

При этом 91, 4% участников анкетирования убеждены, что люди в состоянии улучшить экологическую ситуацию в своем регионе, если перестанут мусорить на природе, 67,4% считают результативным участие волонтеров в уборке мусора, высадке деревьев и очистке водоемов. При этом, экономию природных ресурсов считают эффективной лишь 36,1% граждан. 11% готовы участвовать в экологических общественных движениях и голосовать на выборах за кандидатов с экологической программой.

Самыми непопулярными мерами борьбы за экологию участники опроса сочли пожертвования — в их пользу верят лишь 2,8%, обращения в СМИ — 4,4%, сообщения в полицию об увиденных нарушениях — 5,2%

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Как сообщало ИА REGNUM, экологические проблемы Дальнего Востока по-прежнему вызывают тревогу экологов и общественности. Сотрудники лесоохраны Хабаровского края еженедельно приводят факты безответственного отношения граждан к лесу — 100% лесных пожаров в регионе вызвано пресловутым человеческим фактором. Регионы тонут в мусорных свалках, в частности, в свободном порту Ванино колоссальное количество несанкционированных мест складирования мусора начинается почти сразу за центральной площадью, в районе местных гаражей и дач. На Сахалине экологов тревожит безобразное отношение людей к морю — 70% мусора приносит к берегам островного региона из других стран и регионов ДФО. Ежегодно от морского мусора — брошенных нерадивыми рыбаками сетей, тралов, выброшенного пластика калечатся и гибнут краснокнижные сивучи. Сахалинские волонтеры организуют спасательные операции, но проблема в том, что спасти покалеченного сивуча крайне сложно — доверчивые звери не переносят наркоза.