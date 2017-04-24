Путин предложил решать проблемы экологии «всем миром»

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, президент России Владимир Путин перечислил наиболее актуальные проблемы в сфере экологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«2017 год — это, как известно, Год экологии в нашей стране. Напомню также, что определена и масштабная цель — поэтапный переход России к модели экологически устойчивого развития», — отметил глава государства.

Среди вопросов, включенных в повестку дня Года экологии, президент назвал «кардинальное снижение выброса вредных веществ в атмосферу, утилизация отходов, решение вопросов энергосбережения, благоустройства городов и сел».

«Всё это требует от законодателей регионов самого внимательного отношения к природоохранной тематике. Вопросы экологии касаются всех, и решать их нужно всем миром», — сказал Владимир Путин, подчеркнув необходимость взаимодействия с общественностью и представителями предприятий в этих вопросах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ухудшение ситуации в сфере природных ресурсов и экологии отмечают 36% жителей России. По данным опроса ВЦИОМ, больше всего граждан России в вопросах экологии беспокоит мусор (23%), дороги и автомобильные пробки (22%), большое количество машин, нехватка парковок (12%). О проблемах вырубки лесов и озеленении заявили 6%, а о загрязнении окружающей среды говорят 5% респондентов.

Напомним, что 20 апреля президент РФВладимир Путинсвоим указом утвердил Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии.

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