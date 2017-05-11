После отмены маршруток в Волгограде закрытие коснётся и троллейбусов
Волгоград, 11 мая, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В Волгограде вслед за десятком маршрутов, обслуживаемых маршрутными такси, закроется и ряд троллейбусных маршрутов. Так, уже с 15 мая по Первой продольной магистрали перестанут курсировать троллейбусы № 1, 8 и 8а. Жители города уже отреагировали на эти изменения просьбой сохранить троллейбусные маршруты, а также обновить троллейбусный парк Волгограда, передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее обращение в адрес губернатора региона Андрея Бочарова, председатель комитета транспорта администрации Волгограда Дмитрия Веркина и сити-менеджера города Виталия Лихачева активные граждане разместили на популярной платформе для гражданских инициатив.
Авторы петиции напоминают, что последний раз парк троллейбусов обновлялся при губернаторе Сергее Боженове (в 2013 году — прим. ИА REGNUM ), который приобрёл для города 50 новых троллейбусов. «Новая комплексная транспортная схема должна предусматривать обновление парка Метроэлектротранса, а не постепенное закрытие популярных маршрутов», — считают подписанты.
Между тем, как пояснили в мэрии города, маршруты бесследно не исчезнут. Их заменят троллейбусы № 9 и 12, которые совместно с линией скоростного трамвая «полностью обеспечат доступность электротранспортом северную часть города как по проспекту Ленина, так и по улицам Ополченской и Еременко».
Читайте также: Власти уверены: Новая транспортная схема удовлетворит волгоградцев
Судебное противостояние по делу о маршрутках: УФАС vs мэрия Волгограда
С 15 мая эти троллейбусы изменят маршруты движения. Так, троллейбусный маршрут №9, ранее следовавший от Спартановки до завода «Красный Октябрь» через Вторую Продольную магистраль, теперь удлиняется и будет работать в границах от Спартановки до площади имени Куйбышева.
«Изменение позволит пассажирам электротранспорта проезжать без пересадок через пять районов города. Для сохранения интервальности движения (в часы пик 4−5 минут) троллейбусный маршрут усиливается дополнительными единицами транспорта», — уточнили в пресс-службе мэрии города.
Возможность без пересадок проехать через всю северную часть города, но уже по Первой Продольной магистрали получают пассажиры троллейбусного маршрута № 12. Совмещенный с маршрутом №8, он более чем в два раза увеличит свою протяженность.
Обновленное направление соединяет конечные остановки «Детский центр» и «Спартановка». Интервал движения здесь также не изменится и составит 4−5 минут в часы пик.
В северном направлении пассажиров продолжают обслуживать низкопольные автобусы маршрутов № 20, 21, 25, 95.
Напомним, с 10 мая был удлинен и автобусный маршрут № 20. Теперь он ходит до остановки «Нижний поселок ВГТЗ».
Как сообщало ИА REGNUM, внедрять новую комплексную транспортную схему в Волгограде начали с конца 2016 года. Она включает 15 опорных муниципальных маршрутов, которые обслуживают порядка 300 автобусов большой вместимости. Сеть вспомогательных маршрутов, соединяющих отдаленные городские территории с основными магистралями, продолжают обслуживать микроавтобусы.
Подробнее: Власти Волгограда бросили спасательный круг маршруткам — но не всем