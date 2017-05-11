Волгоград, 11 мая, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В Волгограде вслед за десятком маршрутов, обслуживаемых маршрутными такси, закроется и ряд троллейбусных маршрутов. Так, уже с 15 мая по Первой продольной магистрали перестанут курсировать троллейбусы № 1, 8 и 8а. Жители города уже отреагировали на эти изменения просьбой сохранить троллейбусные маршруты, а также обновить троллейбусный парк Волгограда, передает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее обращение в адрес губернатора региона Андрея Бочарова, председатель комитета транспорта администрации Волгограда Дмитрия Веркина и сити-менеджера города Виталия Лихачева активные граждане разместили на популярной платформе для гражданских инициатив.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

Авторы петиции напоминают, что последний раз парк троллейбусов обновлялся при губернаторе Сергее Боженове (в 2013 году — прим. ИА REGNUM ), который приобрёл для города 50 новых троллейбусов. «Новая комплексная транспортная схема должна предусматривать обновление парка Метроэлектротранса, а не постепенное закрытие популярных маршрутов», — считают подписанты.

Между тем, как пояснили в мэрии города, маршруты бесследно не исчезнут. Их заменят троллейбусы № 9 и 12, которые совместно с линией скоростного трамвая «полностью обеспечат доступность электротранспортом северную часть города как по проспекту Ленина, так и по улицам Ополченской и Еременко».

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С 15 мая эти троллейбусы изменят маршруты движения. Так, троллейбусный маршрут №9, ранее следовавший от Спартановки до завода «Красный Октябрь» через Вторую Продольную магистраль, теперь удлиняется и будет работать в границах от Спартановки до площади имени Куйбышева.

«Изменение позволит пассажирам электротранспорта проезжать без пересадок через пять районов города. Для сохранения интервальности движения (в часы пик 4−5 минут) троллейбусный маршрут усиливается дополнительными единицами транспорта», — уточнили в пресс-службе мэрии города.

Возможность без пересадок проехать через всю северную часть города, но уже по Первой Продольной магистрали получают пассажиры троллейбусного маршрута № 12. Совмещенный с маршрутом №8, он более чем в два раза увеличит свою протяженность.

Обновленное направление соединяет конечные остановки «Детский центр» и «Спартановка». Интервал движения здесь также не изменится и составит 4−5 минут в часы пик.

В северном направлении пассажиров продолжают обслуживать низкопольные автобусы маршрутов № 20, 21, 25, 95.

Напомним, с 10 мая был удлинен и автобусный маршрут № 20. Теперь он ходит до остановки «Нижний поселок ВГТЗ».

Как сообщало ИА REGNUM, внедрять новую комплексную транспортную схему в Волгограде начали с конца 2016 года. Она включает 15 опорных муниципальных маршрутов, которые обслуживают порядка 300 автобусов большой вместимости. Сеть вспомогательных маршрутов, соединяющих отдаленные городские территории с основными магистралями, продолжают обслуживать микроавтобусы.

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