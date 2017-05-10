Ленинградская область, 10 мая, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил в силе шесть постановлений комитета государственного экологического надзора (Ленобласти), вынесенных в отношении генподрядчика строительства автодороги Москва — Санкт-Петербург (М-11). Об этом сегодня, 10 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Госэконадзора. Речь идет о турецкой компании «Идж Ичташ».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Общая сумма административных штрафов по рассмотренным делам составила 1,8 млн рублей. Еще 15 аналогичных постановлений Госэконадзора в отношении АО «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети» находятся в судебном делопроизводстве.

Ранее Верховный суд РФ оставил в силе постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа о привлечении турецкой компании к ответственности за самовольное занятие лесных участков, оставлена в силе и сумма штрафа в 250 тысяч рублей.

Напомним, в первой половине 2016 года в отношении турецкой компании комитетом эконадзора было рассмотрено 25 административных дел о самовольном занятии лесных участков, наложено штрафов на сумму более 7 млн рублей. Генподрячик в добровольном порядке оплатил только три из них. После того, как стало известно, что сумма ущерба лесам Любанского лесничества составляет 110 млн рублей, компания начала серию судебных разбирательств.

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Отметим, в мае 2016 года сообщалось, что правительство Ленобласти подписало соглашение с «Асталди Ичташ» о компенсациях на восстановление региональных дорог в Тосненском районе Ленобласти. Тогда же ИА REGNUM сообщало, что по итогам 2015 года ущерб областным дорогам от строительства трассы М-11 составил порядка 250 млн рублей.

Также в прошлом году сообщалось о нарушениях при осуществлении земельных работ по раскопке котлована субподрядчиком ООО «СевЗапСтрой». Было произведено самовольное снятие плодородного слоя почвы на площади 39 кв. метров Саблинского участкового лесничества Любанского лесничества.

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Ранее сообщалось о нарушениях при строительстве трассы М-11 в Маловишерском районе Новгородской области. Там подрядчик, ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», незаконно заасфальтировал земельный участок сельскохозяйственного назначения и разместил на нём вахтовый посёлок. Районная прокуратура внесла главе Бургинского сельского поселения представление — виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Добавим, в конце апреля среди строителей скоростной автотрассы М-11 на объекте в Тосненском районе Ленобласти был выявлен 91 рабочий, пребывавший на территории России с нарушениями миграционного законодательства. Вероятно, эта проверка стала следствием смертельной аварии с участием двух грузовиков и микроавтобуса, осуществлявшего служебную развозку рабочих. Известно, что у водителя автобуса не было прав требуемой категории.

Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 пройдёт по территориям четырёх областей — Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской.