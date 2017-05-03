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На стройке трассы М-11 вновь выявили незаконных трудовых мигрантов

Общество

ООО «Балттранском» оштрафовано на 1,5 млн рублей

Чудово, Новгородская область, 3 мая 2017, 12:59 — REGNUM  В Новгородской области прокуратура выявила незаконных трудовых мигрантов, которых привлекло к работам на строительстве скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург (М-11) в Чудовском районе Новгородской области ООО «Балттранском». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в марте и апреле 2017 года в этой компании работали пять граждан Узбекистана и гражданин Таджикистана, у которых не было патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Новгородской области.

По данным фактам в отношении ООО «Балттранском» было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, виновное должностное лицо оштрафовано на 1,5 млн рублей.

В прокуратуре отметили, в настоящее время эти мигранты в Чудовском районе больше не работают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контролирующие органы регулярно выявляют на строительстве трассы М-11 нелегальных мигрантов или иностранцев без разрешений на работу в России. Так, в конце апреля 2017 года в ходе рейда правоохранительных органов в Тосненском районе Ленинградской области были выявлены более 90 иностранных рабочих, находившихся в России нелегально.

Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, строится с 2010 года. В Новгородской области работы начались в 2014 году, здесь пройдёт самый протяжённый участок трассы — в Окуловском, Новгородском, Маловишерском и Чудовском районах.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 90 строителей трассы М-11 в Ленобласти оказались нелегалами

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