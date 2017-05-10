Москва, 10 мая, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Жители России стали более оптимистичными с точки зрения потребительских настроений. Апрель по сравнению с началом 2017 года 58% граждан считают неблагоприятным для крупных покупок, приемлемым — 24%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Между тем, лишь 12% респондентов считают, что сейчас вполне подходящее время для крупных займов, тогда как большинство (75%) дает негативные оценки.

Отношение граждан РФ к банковским вкладам в последние месяцы также несколько улучшилось: 52% в апреле считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29% придерживается противоположной точки зрения.

О необходимости сократить повседневные расходы в апреле заявили 66% (соответствует показателю начала года — 67% в январе 2017 г.). Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 21%.

Опрос проведен 25−27 марта и 25−27 апреля 2017 года. В опросе принимают участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в I квартале 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигло 3,23 млн единиц. Средний размер кредита на покупку потребительских товаров в стране составил 132,6 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с концом 2016 года на 9,8%.

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