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Москва и Подмосковье лидируют по объемам кредитования

Экономика

По данным ОКБ

Москва, 2 мая 2017, 16:24 — REGNUM  В регионах России в I квартале 2017 года банки выдали 5,66 млн кредитов общим объемом 776,60 млрд рублей. Количество кредитов практически не изменилось, но объемы кредитования увеличились на 17%. В I кв. 2016 г. было выдано 5,65 млн кредитов на 662,93 млрд рублей. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, где заемщики взяли 557,63 кредитов на сумму 141,95 млрд руб.

На втором месте по объемам выдач — Санкт-Петербург и Ленинградская обл. — 253,05 тыс. кредитов на 48,39 млрд рублей.

Замыкает тройку Тюменская область с учетом Югры и Ямала — 179,22 тыс. кредитов на 28,66 млрд рублей.

Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Краснодарский край, Башкирия, Татария, Нижегородская, Свердловская, Ростовская и Челябинская области.

Лидером по годовым темпам роста кредитования стал Санкт-Петербург, объемы выросли на 39%, а количество на 1% по сравнению с I кв. 2016 г. Самые низкие темпы роста отмечены в Татарии, где объемы кредитования выросли на 5%, а количество новых выдач осталось на уровне 2016 г.

По объемам ипотечного кредитования в тройке оказались: Москва — 14,68 тыс. кредитов на 43,71 млрд рублей, Санкт-Петербург — 7,25 тыс. кредитов на 16,32 млрд рублей и Тюменская обл. — 4,41 тыс. кредитов на 8,69 млрд рублей.

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве — 13,1 тыс. на 13,14 млрд рублей, Санкт-Петербурге — 7,22 тыс. кредитов на 6,02 млрд рублей и Татарии — 3,79 тыс. кредитов на 2,20 млрд рублей. Самый высокий «средний чек» по автокредиту отмечается в Москве — 1 млн рублей, Краснодарском крае — 869 тыс. рублей и Санкт-Петербурге — 833 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в I квартале 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигло 3,23 млн единиц. Средний размер кредита на покупку потребительских товаров в стране составил 132,6 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с концом 2016 года на 9,8% или на 11,8 тыс. рублей (в декабре 2016 г. — 120,8 тыс. рублей).

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