В марте 2017 года объемы кредитования в России выросли на треть

Москва, , 10:56 — REGNUM Объем выданных банками в России кредитов в марте 2017 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 325,27 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В годовом выражении количество выданных гражданам РФ кредитов выросло на 3% (до 2,18 млн). Больше всего выросло (на 22%) количество кредитов, выданных наличными, объемы такого кредитования выросли на 40%.

За март граждане России получили 1,63 млн кредитов наличными на общую сумму в 183,86 млрд рублей. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 98 тыс. до 113 тыс. рублей.

Показали положительную динамику также ипотечные кредиты и автокредитование. Ипотеки было выдано на 13% больше — 50,82 тыс. Объем таких кредитов вырос на 23% (до 89,28 млрд рублей).

Автокредиты показали рост в 19% — до 25,02 тыс., а их объем вырос на 38% (до 20,24 млрд рублей).

Кредитных карт в марте 2016 года было выдано на 30% в годовом выражении меньше, чем в марте 2016 года — 476,57 тыс. штук. Объемы одобренных лимитов увеличились на 15% — до 28,36 млрд руб.