Ташкент, 9 мая, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В столице Узбекистан Ташкенте сегодня, 9 мая, состоялось торжественное открытие памятник семье кузнеца Шоахмеда Шомахмудова, приютившей в годы Великой Отечественной войны 15 детей-сирот из разных уголков страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Just Памятник Шоахмеду Шомахмедову

Памятник установлен в центральном столичном парке имени Дружбы народов.

В церемонии приняли участие представители ташкентских городских властей, национальных культурных центров, широкой общественности, журналистов.

Ранее, ИА REGNUM первым сообщило о том, что памятник семье Шоахмеда и Бахри Шомахмудовых вновь установят в центре Ташкента.

Монумент Дружбы народов — памятник семье Шомахмудовых, ставшей символом милосердия и гуманизма узбекского народа, был демонтирован властями Ташкента в апреле 2008 года. Позднее он был установлен на одной из окраин столицы Узбекистана.

Кузнец Шоахмед Шомахмудов и его жена Бахри Ахмедова взяли на воспитание 15 осиротевших детей, среди которых были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах, татарин и представители других национальностей Советского Союза.

Эта семейная пара также стала прототипами главных героев романа Рахмата Файзи «Его величество Человек» и художественного фильма «Ты не сирота» режиссера Шухрата Аббасова.

В годы Великой Отечественной войны в Узбекистане спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины.