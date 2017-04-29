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Колонна автомобилей времен Великой Отечественной войны курсирует в Ташкенте

Общество

Звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы

ЗИС-110
ЗИС-110

Ташкент, 29 апреля 2017, 09:18 — REGNUM  В Ташкенте впервые в новейшей истории Узбекистана курсирует колонна автомобилей Великой Отечественной войны, сидящие в автотранспорте люди также одеты в военную форму тех времен, передает корреспондент ИА REGNUM.

В составе колонны участвуют такие автомобили как ГАЗ-61−40, ГАЗ 67, ЗИС-110, ГАЗ АА «Полуторка» и другие. Акция приурочена к Дню Памяти и почестей (отмечается 9 мая).

Сидящие в колонне люди распевают военные и послевоенные песни, ташкентцы с удивлением слышат забытые мелодии «Катюши», «Синего платочка», «Темная ночь» и других.

Автомобили также украшены флагами независимого Узбекистана и красными знаменами, на которых написаны лозунги «Все для фронта, все для победы», «Наше дело правое, победа останется за нами», «Узбекистан-фронту».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Узбекистан сыграл в годы Великой Отечественной войны неоценимую роль. Здесь спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины. Республика исполнила 81 приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

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